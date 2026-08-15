España da un aviso a la selección anfitriona del Mundial Femenino

Archivo - Aina Ayuso, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Xenophon Karakalos - Archivo

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto ha ganado este sábado por un reñido 60-65 a la selección de Alemania en el primer partido de su gira de amistosos antes de afrontar la Copa Mundial de la FIBA 2026, la cual se disputará precisamente en tierras alemanas del 4 al 13 de septiembre.

Con su gira 'Volvemos a Soñar', tras ocho años de ausencia en una cita mundialista, España canaliza una retahíla de compromisos donde su seleccionador Miguel Méndez trata de ajustar a su plantilla mientras aún espera a las jugadoras de la WNBA, piezas más que importantes en su aspiración de hacer un buen papel durante ese Mundial en Berlín.

En esta ocasión, sobre la cancha del MHPArena de Ludwigsburg, las pupilas de Méndez empezaron mal con un parcial en contra de 6-1 en los primeros cinco minutos. Pero tampoco Alemania estaba demasiado atinada de cara al aro y pronto se redujeron las diferencias, con especial foco en la labor ofensiva de Iyana Martín hasta voltear el marcador (10-11).

Eso sí, el primer cuarto acabó con las locales arriba (13-11) por su puntería desde el tiro libre y eso las espoleó al comienzo del segundo acto (19-11), con Marie Gülich como su jugadora más destacada en el puntaje. De nuevo Andrea Vilaró impulsó la reacción de 'La Familia', culminada (25-29) entre Txell Alarcón y la polifacética Iyana Martín.

Después del descanso (27-29), el juego interior de España funcionó gracias a Irati Etxarri, a lo que respondió el conjunto germano con un triple de Alexandra Wilke que devolvió el empate al tanteador. Siguió cargando el aro la selección visitante y tanto Paula Ginzo como Aina Ayuso sacaron tajada, manteniendo todo en un puño con los tiros libres.

No en vano, el cuarto y definitivo periodo arrancó con un 45-44 que presagiaba mayor batalla y la hubo, a pesar de que Alemania tampoco contaba con mujeres clave porque continúan con sus equipos en la WNBA. Se notó espesura en ambas selecciones conforme el reloj se agotaba y nadie se escapaba del todo en el electrónico de un pabellón entregado.

A falta de un minuto para la conclusión, Iyana Martín había situado a España con un +5 (54-59), pero Luisa Geiselsöder se echó a su equipo a la espalda y encestó dos canastas seguidas, aprovechando una pérdida de balón de las españolas entre medias. En la siguiente posesión, las visitantes se encomendaron una vez más a Martín, su faro, y a Ginzo.

Ellas dos fabricaron la canasta a tablero que supuso el 58-61 y aún quedaban 25.3 por gastarse en el cronómetro del partido. Pese al tiempo muerto pedido por el entrenador de las locales, Stefan Möller, el plan no salió bien porque Geiselsöder falló el lanzamiento vital y España ya amarró su triunfo con acierto desde el tiro libre en el desenlace.