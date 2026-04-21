España se enfrentará a Alemania, Japón y Mali en su grupo del Mundial Femenino de baloncesto

Archivo - Awa Fam, en un partido con la selección española de baloncesto.- FEB - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto se enfrentará a las selecciones de Alemania, de Japón y de Mali en su grupo del próximo Campeonato del Mundo, que se disputará en Berlín (Alemania) del 4 al 13 de septiembre.

El combinado que entrena Miguel Méndez, vigente subcampeón de Europa y que vuelve a un Mundial tras perderse el del 2022, encaró desde el segundo bombo este sorteo realizado por la FIBA en la Kraftwerk Berlin, una antigua central eléctrica restaurada para albergar eventos.

Encuadrada en el Grupo A, España esquivó del primer bombo a la siempre peligrosa Australia y a la todopoderosa Estados Unidos, pero sí le cayó la anfitriona Alemania. Igualmente tuvo suerte con respecto al tercer bombo, pues le tocó Japón en vez de Italia, actual medallista de bronce europeo y que ha ganado a las españolas con autoridad en sus dos últimos duelos.

Y respecto al cuarto y último bombo, sabiendo que un condicionante era que no podían coincidir más de dos equipos europeos en el mismo grupo, solo quedaba Mali como posible rival de la selección entrenada por un Miguel Méndez flamante campeón de la Euroliga Femenina con el Fenerbahçe.

Sin haber confirmado aún los horarios, la FIBA detalló en su página web que España se estrenará en el campeonato frente a las alemanas el viernes 4 de septiembre. Al día siguiente, 'La Familia' se verá las caras ante el equipo maliense y el lunes 7 de septiembre jugará contra las japonesas.

--FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL FEMENINO DE 2026.

-GRUPO A: Japón, ESPAÑA, Alemania y Mali.

-GRUPO B: Hungría, Corea del Sur, Nigeria y Francia.

-GRUPO C: Bélgica, Australia, Puerto Rico y Turquía.

-GRUPO D: Estados Unidos, Chequia, Italia y China.