España jugará contra Grecia en Santiago de Compostela el 29 de noviembre

Archivo - Chus Mateo, seleccionador nacional de baloncesto. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de baloncesto se enfrentará a Grecia el 29 de noviembre en el Pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, en la quinta 'ventana FIBA' de la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo en Catar de 2027, informa este jueves la Federación Española (FEB) en un comunicado.

En esta 'ventana' España afrontará dos partidos decisivos, el primero a domicilio en Montenegro, el jueves 26 de noviembre, y tres días después recibirá a Grecia en Santiago de Compostela. Este encuentro supone el regreso de la selección masculina a Galicia dos años después, tras el partido ante Eslovaquia en Ourense en noviembre de 2024.

Éste será el cuarto encuentro que la selección masculina dispute en Santiago de Compostela, el primero oficial. Los tres amistosos previos le enfrentó en 1983 a Panamá y la URSS, y en 2013, a Macedonia, todos ellos saldados con victoria para España.

En esta ocasión, los pupilos de Chus Mateo buscan encarrilar su clasificación para la Copa del Mundo del próximo verano y lograr el triunfo ante Grecia y corregir el 'basket average' negativo de 2 puntos tras la derrota en Atenas.

Con el partido ante Grecia, España pondrá el punto final a esta 'ventana' de clasificación y solo tendrá por delante los dos últimos partidos clasificatorios, frente a Portugal a domicilio (viernes 26 de febrero) y ante Montenegro en casa (lunes 1 de marzo).

Por ahora, España es segunda del Grupo A, con el mismo balance de 5-3 que Georgia, tercera, y a una victoria de Ucrania, líder de grupo. Por debajo, Portugal, Grecia y Montenegro están empatadas con 4 victorias y 4 derrotas cada una.