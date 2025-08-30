Xabi López-Arostegui durante un partido con la selección española - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

España no debe atragantarse con el aperitivo previo a los platos fuertes

La selección se mide a la 'cenicienta' Chipre antes de afrontar la recta clave del Eurobasket ante Italia y Grecia

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto afrontará este domingo (17.15 horas/La 2) su tercer partido en el Grupo C del Eurobasket 2025 frente a la modesta Chipre, rival al que tiene la obligación de ganar por la diferencia de nivel y que será su partido previo a los que se jugará su futuro.

La actual campeona de Europa se rehizo a su duro revés del debut ante Georgia con una buena y revitalizante contudente victoria ante Bosnia-Herzegovina (88-67) y ahora tendrá menos de 24 horas para buscar su segunda victoria ante una de las anfitrionas donde demasiada relajación pensando en lo que se avecina puede ser muy contraproducente.

Y es que tras este encuentro ante el combinado chipriota, debutante en una gran cita internacional y que ya lleva dos derrotas abultadas encajando más de 90 puntos ante Bosnia-Herzegovina (91-54) y Grecia (96-69), los de Sergio Scariolo se jugarán buena parte de su futuro en los duelos ante Italia, el martes, y ante Giannis Antetokounmpo y compañía, el jueves.

Lo mejor fue la reacción ofrecida ante el combinado bosnio, con notable mejora del tiro exterior, encabezada por Santi Aldama, para recuperarse sobre todo del duro revés en la moral del vestuario, sobre todo por la imagen, y coger confianza después de una mala racha de cinco derrotas consecutivas. El partido puede servir también para que jugadores como Yankuba Sima o Josep Puerto sumen más minutos importantes.

España tendrá enfrente una Chipre a la que se mide por primera vez en su historia y que intentará plantar cara todo lo posible apoyado por el público que acuda al Spyros Kyprianou Arena. El combinado chipriota, que fue capaz de ganar un cuarto de forma clara a Bosnia y plantar algo de pelea en dos a Grecia, se nutre principalmente de jugadores locales, con la excepción del ala-pívot nacionalizado y de origen estadounidense Darral Willis.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: De Larrea, Yusta, J.Hernangómez, Parra y W.Hernangómez --posible quinteto inicial-- Brizuela, Aldama, Pradilla, López-Arostegui, Saint-Supéry, Puerto y Sima.

CHIPRE: Tigkas, Simitzis, Stylianou, Pashialis y Willis --posible quinteto inicial-- Christodoulou, Giannaras, Jung, Iliadis, Koumis, Loizides y Michail.

--PABELLÓN: Spyros Kyprianou Arena.