La Euroliga sanciona al Estrella Roja con multa y limitación de aforo por los cánticos a Punter

Kevin Punter (Barça) en el partido de Euroliga contra el Estrella Roja en Belgrado (Serbia) - Europa Press/Contacto/Marko Dimic

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euroleague Basketball ha sancionado al Estrella Roja Belgrado con una multa de 8.000 euros y la obligación de disputar un partido con un máximo del 80 por ciento de aforo, cerrando determinados sectores, debido a los cánticos ofensivos entonados por parte de la afición local contra el jugador del Barça Kevin Punter.

Además, en su comunicado, la Euroliga añade que hubo cánticos contra el equipo arbitral y otras personas vinculadas al FC Barcelona durante el partido de la jornada 14 de la Fase Regular de la Euroliga 2025/26, con victoria 'culer' por 79-89.

Esta limitación de aforo queda suspendida de manera condicional para lo que resta de temporada 2025/26, conforme al artículo 8 del Código Disciplinario de la competición, y solo se ejecutará en caso de que el club serbio reincida en una infracción del artículo 29.1 f), relativo a comportamientos ofensivos de la afición.