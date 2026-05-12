La FEB firma un acuerdo de colaboración con 'La Famiglia se sienta a la mesa'

Javier Floristán y Elisa Aguilar tras la firma del acuerdo entre la FEB y 'La Famiglia se sienta a la mesa' - FEB

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

'La Famiglia se sienta a la mesa', anteriormente conocida como 'La Mafia', ha firmado un acuerdo de colaboración con la Federación Española de Baloncesto (FEB), por el que se vincula con el universo de #LaFamilia, el concepto con el que la FEB construye comunidad alrededor de los aficionados al baloncesto español y de sus selecciones nacionales y basada en valores como la unión, el trabajo en equipo, la cercanía y el sentimiento de pertenencia, según confirmó el organismo federativo este martes.

"Compartimos con la FEB una visión común como es la de reunir a las personas alrededor de experiencias compartidas, ya sea en la cancha, en la grada o en torno a una mesa", aseguró el CEO de 'La Famiglia se sienta a la mesa', Javier Florista, sobre este acuerdo rubricado hasta el 2029, año de la celebración en Madrid del Eurobasket Masculino.

En el marco del acuerdo, 'La Famiglia se sienta a la mesa' podrá desarrollar diferentes líneas de activación vinculadas al ecosistema FEB, lo que incluye la asociación y vinculación de los valores que ambas entidades comparten y que, tras este acuerdo, se potenciarán mutuamente.

"Con esta alianza, 'La Famiglia se sienta a la mesa' refuerza su posicionamiento como una marca cercana, experiencia y vinculada a los momentos compartidos, al mismo tiempo que se suma a uno de los territorios emocionales más reconocibles del deporte español: #LaFamilia", remarcó el organismo que preside Elisa Aguilar.

La FEB apuntó que este patrocinio supone "un hito histórico" para la marca del Grupo LMssLM, "al formar parte de una nueva etapa estratégica en la que la marca refuerza su presencia y notoriedad a nivel nacional". "La acción se enmarca dentro del plan de medios nacional que la compañía está impulsando por primera vez en su historia, acompañando su evolución de marca y consolidando su posicionamiento dentro del sector de la restauración organizada", añadió.