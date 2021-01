Félix Fernández: "Tenemos que aprender de la eliminatoria de 2019"

Félix Fernández (Baskonia) y Jordi Martí (Joventut) - (C) JUAN PELEGRIN 2019 / JUAN PELEGRIN

Jordi Martí: "Vamos a soñar con el pasado cercano ante Baskonia"

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del TD Systems Baskonia, Félix Fernández, ha asegurado que deben "aprender" de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de 2019 ante el Joventut Badalona, al que se enfrentarán en la misma ronda de la edición de este año y que les eliminó en aquella ocasión, y ha recalcado que no les favorece ir "con la vitola de favoritos" y que deben centrarse en ser "humildes, trabajadores y confiar" en ellos mismos.

"Son cosas de las que tenemos que aprender. El Juventut fue muy superior a nosotros. El equipo ha cambiado, los jugadores han cambiado, pero son cosas para tener en el recuerdo. Está en el histórico del club y son cosas de las que tienes que aprender e intentar corregir", declaró tras el sorteo de los cruces celebrado este lunes en el WiZink Center.

Además, advirtió que volverá a ser un choque "duro". "Jugamos contra un equipo que en 2019 nos derrotó, casualmente aquí en Madrid. Va a ser muy duro, con jugadores muy veteranos que ha incorporado este año y que conocen muy bien la competición, sobre todo estas competiciones cortar. Tiene una serie de jugadores jóvenes que juegan con descaro y con intensidad de partido", indicó.

"Si no estás bien, te vas a casa. Lo decía el otro día Dusko: tienes que ganar tres partidos. Hay que ir día a día, no es bueno hacer pronósticos en la Copa del Rey, cualquier rival es sumamente complicado. Ir con la vitola de favorito no nos ayudaría en nada. Tenemos que seguir siendo humildes, trabajadores y confiar en nosotros mismos", continuó.

El dirigente de la entidad vitoriana recordó también que "falta todavía un mes" para el encuentro, pero que ya sienten la ilusión por regresar a un torneo que se perdieron en 2020. "Estamos muy contentos y con muchas ganas de volver a la competición, que es tan bonita y que nos ha dado tantas alegrías en el pasado", manifestó.

En el WiZink Center no podrán estar, sin embargo, los aficionados baskonistas por culpa de las restricciones por la pandemia de coronavirus. "Llevamos muchos meses echando de menos a nuestra afición. Jugar en el Buesa sin público es algo atípico, pero también lo es jugar así en muchas canchas. Lo vamos a notar mucho en la Copa del Rey", señaló.

"Para la afición de Baskonia es muy tradicional la Copa del Rey, se convierte en una fiesta del baloncesto. Lo vamos a notar muchísimo, pero vamos a ver si somos capaces de llevar esa alegría a los aficionados como pudimos hacer en la Fase Final del año pasado ganando la Liga", finalizó.

Por su parte, el director deportivo del Joventut, Jordi Martí, ha apuntado que los cuatro cabezas de serie eran "muy duros" y "de un nivel muy físico", pero que esperan agarrarse al éxito de la edición de 2019 ante los vascos para tratar de repetirlo.

"Del hecho de que sea Baskonia, y en este escenario, nos vienen buenos recuerdos de un pasado muy cercano. Vamos a soñar con ese pasado cercano para intentar hacer un buen partido y luchar con un Baskonia que está jugando muy bien y haciendo un basket muy físico, que es lo que a nosotros nos generará más problemas", expresó.

Así, destacó que desarrollan un "juego físico", con "intensidad", y que "juegan duro". "Ahora están muy duros en el rebote. Henry domina la liga y cada vez domina más el juego de la ACB. Se nota que este equipo es cada vez más un proyecto y está liderado", analizó.

"Creo que hay varias cosas que pueden sumar; jugadores como Pau -Ribas- y Ante -Tomic-, que tienen experiencia. Hay jugadores dentro de este proyecto que estamos manteniendo en los últimos años que desde no descender han crecido como grupo. Hacemos un baloncesto de grupo y es lo que nos puede llevar al éxito junto a intentar defender al máximo de nuestras posibilidades. Esperemos que la buena dinámica de grupo nos lleve al éxito", concluyó.