FIBA expulsa del Mundial al español Antonio Conde y a los otros dos árbitros del Francia-Lituania

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha anunciado este domingo que el colegiado español Antonio Conde, el venezolano Daniel García Nieves y el argentino Leandro Lezcano no volverán a arbitrar en el Mundial de China después de que se negasen a revisar la polémica jugada en los últimos segundos del Francia-Lituania que contribuyó a la eliminación del combinado nórdico.

"Después de una revisión en vídeo del partido del Mundial de Baloncesto FIBA entre Francia y Lituania que se jugó el sábado 7 de septiembre, FIBA determinó que durante el último intento de tiro libre del jugador lituano Jonas Valanciunas, con 30.8 segundos restantes en el último cuarto, el jugador francés tocó el aro mientras la pelota estaba en contacto con él", confirmó el organismo internacional.

Así, reconoce que la decisión correcta "habría sido penalizar la interferencia de canasta y dar un punto a Lituania", por lo que considera que se produjo un error grave de los colegiados. "Los árbitros de este encuentro no oficiarán más partidos del Mundial", confirmó.

A 30.8 segundos para el final del duelo y con 76-74 a favor de Francia, el pívot de Memphis Grizzlies Jonas Valanciunas recibió falta personal y dispuso de dos tiros libres. Tras anotar el primero para poner el 76-75, lanzó el segundo y, cuando el balón todavía estaba en contacto con el aro, el galo Rudy Gobert interfirió en la jugada al tocar la propia canasta.

#Lithuania furious about this missed goaltending call on Gobert as they lose to #France 78-75

(this is NOT legal in #FIBA)#FIBAWorldCup2019 pic.twitter.com/aVxxFRDUIW