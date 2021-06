La Fonteta frena al Real Madrid

El Valencia Basket aplica intensidad para acabar con autoridad con el invicto a domicilio de los de Pablo Laso y forzar el tercer partido

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket forzó el tercer y definitivo partido de su 'Playoff' de semifinales por el título de la Liga Endesa 2020-2021 tras acabar por fin con el invicto a domicilio del Real Madrid, al que batió con autoridad por 85-67 en un partido que dominó de principio a fin ante un rival muy errático.

La Fonteta frenó al líder de la Fase Regular, que había ganado hasta esta noche todos sus partidos como visitante. Apoyado por su entusiasta público, el conjunto 'taronja' se reactivó respecto a su floja imagen del domingo en el WiZink Center ante un rival que a su poca energía añadió un discreta hoja de tiro (16/35 en tiros de dos y 9/27 en triples) y 15 pérdidas.

Jaume Ponsarnau aleccionó bien a los suyos, que se desdoblaron en todo momento para ahogar en continuas ayudas al ataque madridista. Pablo Laso no encontró la fórmula para descifrar lo que le planteó su homólogo en un partido ya decantado, en marcador y sensaciones, al descanso, gracias al juego colectivo local liderado por Dubljevic (9 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias), Labeyrie (18 puntos) y Hermannsson (9 puntos y 5 asistencias).

Y Valencia Basket dejó claro que no iba a dar facilidades desde el salto inicial. Cogió una primera ventaja con tino desde el triple (10-3) y ya nunca la soltó ante un Real Madrid donde sólo Carroll veía aro con siete de los primeros nueve puntos de un duelo donde los visitantes ya mostraban una muñeca poco acertada.

Los 'taronja' secaban a los de Laso, con el joven Juan Núñez pagando su inexperiencia, y su salida de segundo cuarto mantuvo su buena línea, reflejada en dos 'alley-oop' de Tobey que abrieron la primera brecha interesante (29-18). El Real Madrid no daba con la tecla, obcecado en el triple (4/17 al descanso) como recurso ante la poca aportación por dentro de Tavares y Poirier, que chocaron sin éxito contra Dubljevic y Tobey.

LABEYRIE CORTA EL CONATO DE REACCIÓN MADRIDISTA

Labeyrie y Hermannsson se unían a 'Dubi' para crear problemas y un triple sobre la bocina del islandés daba mucho aire a los de Ponsarnau (44-29) a un descanso tras el que no varió mucho el guión. El líder de la Fase Regular no mejoró en ataque ni en defensa y los locales no lo desaprovecharon para tener muy controlado el partido y rozando la veintena de ventaja.

El Real Madrid trató entonces de reaccionar y un triple de Taylor le dio algo de esperanza (54-43) e incluso tuvo posesión para bajar la desventaja por debajo de los diez puntos. Layberie apareció con cinco puntos seguidos para castigar dos pérdidas visitantes y dejar las cosas muy bien encaminadas para los diez minutos finales (64-48). El conjunto madridista tampoco pudo plantar 'batalla' al verse por encima de la veintena de puntos y ahora el WiZink Center decidirá el jueves.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 85 - REAL MADRID, 67 (44-29, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Vives (5), Van Rossom (2), San Emeterio (4), Williams (6) y Dubljevic (9) --quinteto inicial--; Sastre (2), Kalinic (6), Tobey (13), Labeyrie (18), Prepelic (11), Pradilla (-) y Hermannsson (9).

REAL MADRID: Alocén (8), Carroll (13), Taylor (7), Garuba (8) y Tavares (6) --quinteto inicial--; Causeur (3), Tyus (8), Poirier (6), Rudy Fernández (3), Vukcevic (5) y Núñez (-).

--PARCIALES: 24-18, 20-11, 20-19 y 21-19.

--ÁRBITROS: Peruga, Perea y Sánchez. Eliminaron por faltas a Prepelic.

--PABELLÓN: La Fonteta. 1.000 espectadores.