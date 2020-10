Garbajosa: "Es difícil cuando quieres crecer globalmente y uno individualmente"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, se mostró optimista sobre el final en algún momento del conflicto entre la FIBA y la Euroliga, pero admitió que la organización que dirige Jordi Bertomeu se centra en "crecer individualmente" y no con el resto del deporte de la canasta.

"Espero que sí (que se firme la paz entre FIBA y Euroliga). Tiene que pasar porque es hacerle daño al baloncesto, pero es verdad que estamos todos unidos y sólo falta uno. Es difícil cuando quieres crecer globalmente y alguien individualmente", apuntó Garbajosa en 'Radio Marca' en alusión a la organizadora de la Euroliga y la EuroCup.

El dirigente fue algo crítico con el actual funcionamiento de las competiciones europeas con la situación del coronavirus porque "viajar al exterior hace que el riesgo se multiplique por diez". "El formato 'burbuja' sería el más sensato, si pretendes hacer lo mismo en esta situación es algo que no me gusta nada", admitió.

Además, aprovechó la ocasión para elogiar a las ligas nacionales por tener "una altura de miras excepcional", entre ellas la ACB. "Ha sido un verano muy intenso, pero al final está sabiendo gestionar de una manera modélica una liga de 19 equipos", aseguró.

Por otro lado, sobre su mandato en la FEB, indicó que su "mayor orgullo" es que el organismo "es creíble, respetado, serio y leal". "La 'cagamos' mucho, pero también acertamos mucho. El reto es que en el 2023, que es nuestro centenario, el baloncesto sea más grande", comentó.

"No me gusta estar por estar y lo de volver a presentarme me lo pensé mucho, pero lo decidí en cuanto noté que a la gente le gustaba el proyecto", detalló Garbajosa. "Me gustaría que se me recordara como alguien que vive por el baloncesto. Tengo suerte, lo reconozco, habrá gente que trabaje más que yo, pero trabajo mucho", confesó.

"Lo peor de mandar es la soledad. Me gusta compartir las decisiones y escuchar, pero al final decides tú y ahora no sabes lo que va a pasar por la inestabilidad que hay y las consecuencias son tuyas", sentenció el exjugador.