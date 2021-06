Garbajosa: "El partido contra Rusia es de una trascendencia vital"

VALENCIA, 24 Jun. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha subrayado que a la selección femenina "no se le puede pedir más a nivel de esfuerzo, concentración e implicación con un proyecto" y ha recordado que, tras la "dura derrota" ante Serbia en cuartos de final del Eurobasket, el sábado les espera otro encuentro ante Rusia "de una trascendencia vital".

"No es un día fácil, pero es el día de la remontada. El deporte es maravilloso siempre, pero a veces tiene ese lado cruel. Con un equipo que nos ha hecho disfrutar durante muchos años, y que lo va a seguir haciendo, ayer salió cruz en la moneda. No se les puede pedir más a nivel de esfuerzo, concentración e implicación con un proyecto", defendió Garbajosa ante la prensa en Valencia.

El presidente pidió "mirar al futuro sabiendo que esto es un tropezón, que en deporte puede pasar". "La rabia del equipo me hace ver que esto va más allá de un resultado, demuestra un compromiso tremendo de las jugadoras", indicó, avisando de que "el partido contra Rusia es de una trascendencia vital", ya que una derrota dejaría a España fuera del Mundial de Australia 2022.

"Anoche el director deportivo y yo le dimos 700 vueltas a qué podíamos haber hecho mejor, en qué nos habíamos equivocado, y es ese punto de suerte que nos ha acompañado muchos años, hay que reconocerlo, y que ayer no tuvimos. Un tiro libre de Ouviña, que es un ojito derecho por su compromiso y calidad, no entra. El trabajo es excelentemente bueno; el detalle no ha ayudado", reflexionó.

En cualquier caso, Garbajosa destacó que, "a pesar del disgusto de ayer", la experiencia de este Eurobasket "está siendo preciosa". "Ver una Fonteta llena, con todas las dificultades que hay para organizar este campeonato, las jugadoras volcadas, con una comunión con la afición espectacular... Invito a los aficionados a seguir disfrutando de esto porque el sábado es un día muy grande para el baloncesto femenino español", reiteró.