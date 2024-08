Garuba: "Lo que más ilusión me hace es ganar una Euroliga con el Real Madrid"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista español Usman Garuba, flamante fichaje del Real Madrid, ha admitido este martes que "lo que más ilusión" le hace "es ganar una Euroliga" con el conjunto blanco, el cual "ha sido todo" para él "desde el primer momento", habiéndose formado en el seno de la entidad merengue "en todos los sentidos y aspectos de la vida".

"Uno quiere estar donde le quieren, donde le valoran. Sinceramente conseguir una Euroliga, conseguir todos los títulos, ganar todos los partidos, el día a día... pero lo que más ilusión me hace es ganar una Euroliga con el Real Madrid", declaró Garuba a los medios oficiales del club blanco, explicando el motivo de su adiós momentáneo a la NBA.

Para el pívot de Azuqueca de Henares "es una sensación increíble" volver a la que ha sido su casa "desde los 10, 11 años". "Poder volver aquí es un sueño para mí, estoy muy contento y con muchas ganas de jugar ya", afirmó Garuba, que añadió que el Real Madrid para él "ha sido todo desde el primer momento".

"Ahí me he formado como persona y como jugador, me he formado académicamente y en todos los sentidos y todos los aspectos de la vida. Todo lo que soy a día de hoy se lo tengo que agradecer a este club", reiteró Garuba. Y luego elogió a todo el 'staff' técnico y al personal del club, que son "personas con mucho corazón" y con las que él ha seguido "en contacto".

El pívot dijo que regresa "con mucha más madurez en todos los sentidos" y que en el club blanco siempre les "han transmitido que ganar es lo más importante, luchando y sacrificando todo para el equipo".

"Para mí ese es el objetivo, ganar todo lo posible", concluyó el canterano madridista, considerándose un jugador "capaz de hacer muchas cosas en el campo" y que puede "ayudar al equipo en muchas facetas".