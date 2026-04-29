El Gran Canaria cambia su suerte tras una prórroga en el Carpena

Unicaja - Dreamland Gran Canaria - ACB PHOTO

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Dreamland Gran Canaria superó (100-101) al Unicaja este miércoles en la adelantada jornada 30 de la Liga Endesa, un triunfo vital para los canarios en su lucha por la permanencia.

El equipo canario asaltó el Martín Carpena con la gran actuación de Isaiah Wong (29 puntos), quien además forzó la prórroga con un espectacular triple, Pierre Pelos (24), Chimezie Metu y Carlos Alocén. El 'Granca', con Néstor 'Ché' García en su banquillo desde principios de mes, enlazó dos victorias seguidas para sumar 9.

El Unicaja llevó el peso del encuentro, siempre por delante a pesar de la reacción amarilla en el segundo cuarto. Los de Ibon Navarro también volvieron mejor del descanso, pero la fe visitante y la gran actuación de Wong ganaron una vida extra que aprovecharon los canarios para poner dos partidos de por medio con el descenso.

Mientras, los de Málaga siguen su marcha irregular en Liga, abriendo la puerta a sus perseguidores por la zona de 'playoffs'. El partido se adelantó con motivo de la clasificación cajista para la 'Final Four' de la Champions FIBA, que se jugará del 7 al 9 de mayo.