España reta a la WNBA

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto peleará por las medallas en el Mundial que se está disputando en Berlín después de ganar este jueves de forma clara por 66-89 su duelo de cuartos de final ante Australia, gracias sobre todo a una gran primera parte en los dos lados de la pista que le permitirá desafiar ahora a las WNBA de los Estados Unidos.

El combinado que entrena Miguel Méndez no falló en su primer choque a cara o cruz del torneo en el que notó esa frescura de los días de descanso que se había ganado tras acabar primera de su grupo. Todo lo contrario que su rival, más castigada y sin el concurso finalmente de una de sus estrellas, la pívot Ezi Magbegor, un arma menos con el que no pudo contrarrestar a una subcampeona de Europa a un nivel espectacular desde el salto inicial, que luego le costó, como era de esperar, en el segundo acto.

Apoyada en su defensa, en su acierto exterior en el primer tiempo y en un buen juego colectivo, con 26 asistencias y con Megan Gustafson (16 puntos) y, una vez más, la joven Iyana Martín (14) como puntales de un equipo donde todas, salvo Elena Buenavida que no jugó, anotaron para que España dispute las cuartas semifinales de su historia en un Mundobasket, todas ellas en las cuatro últimas ediciones que ha disputado ya que no se clasificó para la edición de 2022 y con el buen recuerdo de haber ganado medalla en las tres anteriores.

El combinado español ajustó cuentas con Australia, su verdugo en las semifinales del Mundial de 2018 de Tenerife y al que nunca había ganado en su historia, nada imponente para un grupo joven que sigue despertando ilusiones, aunque ahora tendrá por delante el mayor reto al que se pueden enfrentar, las poderosas y casi imbatibles estadounidenses.

España supo no enredarse con la salida fuerte del equipo australiano, dispuesto a tirar del físico que le restase en las piernas y de jugar muy rápido para hacer el partido largo. Con el acierto en el triple de Stephanie Reid, que firmó tres, se quiso asentar, pero la subcampeona de Europa no se inmutó, con la atrevida Martín replicando con los mismos aciertos.

El choque arrancaba igualado, cuando las de Miguel Méndez empezaron a apretar en su aro. Australia dejó de estar cómoda y en un visto y no visto se vio muy por detrás en el marcador. La selección española se soltó y encontró como premio a su defensa, un gran acierto de fuera, con la veterana capitana Alba Torrens tirando de muñeca desde el triple. El resultado un 0-16 de parcial para cerrar los primeros diez minutos con muy buenas sensaciones (17-31).

De todos modos, las 'Opals' no quisieron rendirse y acertaron a castigar el primer breve carrusel de errores de su rival y con cinco puntos consecutivos de Steph Talbot amenazó con acercarse (25-33). Méndez lo paró al instante y sus jugadoras recuperaron sus buenas sensaciones al instante para aplacar este amago de reacción.

La aparición de Paula Ginzo y un triple de Alicia Flórez sirvieron para coger aire, pero Australia no se acaba de desenganchar con su mejor partido desde el triple. Entonces, apareció Maite Cazorla para encadenar dos consecutivos, mientras que Gustafson hacía el daño por dentro que no lograban Awa Fam y Raquel Carrera. La irrupción final de otra pieza, Maria Conde, autora de seis puntos seguidos, dejaron tocadas a las australianas al descanso (37-58).

ESPAÑA BAJA EL NIVEL

El panorama cambió tras el paso por los vestuarios, sobre todo en el bando español. La subcampeona de Europa perdió ese acierto y le empezó a costar a hacer puntos, con el tiro exterior ya no tan atinada y encadenando más pérdidas, un factor que había controlado hasta entonces.

Pero Australia demostró que tampoco estaba fina y con las fuerzas justas no aprovechó este momento para tratar de meterse en el encuentro y poner emoción para los diez minutos finales. El equipo de Sandy Brondello ganó el cuarto de forma ajustada (14-12) y España todavía tenía mucha ventaja para el último periodo (51-70).

Las españolas continuaron sin encontrar ese juego fluido con el que habían maravillado en el primer tiempo, pero continuaron manteniendo su intensidad defensiva. Australia apretó también atrás al límite y desde ahí fue capaz de avisar que todavía no se había acabado el partido (60-74).

La tetracampeona de Europa logró no ponerse nerviosa, fue arañando puntos desde los tiros libres y una valiente entrada de Iyana Martín le dio de nuevo un buen aire (63-80). Las 'Opals' trataron de luchar pero dos sensacionales '2+1' seguidos de Carrera y Martín pusieron fin a su resistencia en el Uber Arena de Berlín.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AUSTRALIA, 66 - ESPAÑA, 89 (37-58, al descanso)

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Martín (14), Cazorla (7), Conde (10), Gustafson (16) y Fam (9) --quinteto inicial--, Ortiz (2), Ginzo (4), Pueyo (2), Carrera (9), Flórez (10) y Torrens (6).

AUSTRALIA: Reid (11), Wilson (13), Talbot (11), Fowler (-) y Aokuso (2) --quinteto inicial-- Bourne (2), Bibby (13), Sowah (6) y Borlase (8).

--PARCIALES: 17-31, 20-27, 14-12 y 15-19.

--ÁRBITROS: Liszka, Salins y Vulic.

--PABELLÓN: Uber Arena de Berlín.