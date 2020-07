Granger: "Me gustaría seguir en España, pero no cierro puertas a nada"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base uruguayo Jayson Granger ha reconocido que ahora mismo "no hay nada claro" con su futuro tras expirar su contrato con el Baskonia y que está "esperando la mejor oportunidad para recuperar esa sensación de jugador" que no pudo tener en los últimos tiempos debido a las lesiones y que, aunque le "gustaría seguir en España", no le cierra la puerta "a nada".

"No hay nada claro con mi futuro. Mis agentes están trabajando y yo estoy esperando la mejor oportunidad para recuperar esa sensación de jugador que no pude tener los últimos años. Obviamente me gustaría seguir en España, pero no cierro puertas a nada. Aún es pronto. Intentaré que el equipo que me fiché confíe en mis posibilidades. Mientras tanto sigo trabajando", valoró Granger en una entrevista concedida a Europa Press.

El base explicó que "después de tanto tiempo sin poder disfrutar" por culpa de las lesiones está buscando "la mejor oportunidad para hacerlo" y sentirse "importante en un equipo". "Cuando lleguen las ofertas me sentaré a analizar cuál es el proyecto más interesante. Busco competir al máximo nivel, pero después de tanto tiempo sufriendo lo que quiero es jugar. Veremos qué pasa las próximas semanas", indicó.

Galardonado con el Premio Endesa que entrega la ACB, Granger lo toma como "un reconocimiento a muchos meses de lucha y esfuerzo con el resultado final de ganar la Liga". "Ha sido mucho sacrificio. Había hecho una buena pretemporada, te pasa eso en el primer partido y te dan ganas de tirar la toalla. Fui capaz de perseverar con ayuda de mi familia y todos los aficionados del baloncesto que me mandaban apoyo. Ver que podía inspirar a mucho niños jóvenes que hayan podido pasar por lesiones graves también me motivó a seguir peleando", transmitió.

"PISAR DE NUEVO UNA CANCHA ES ALGO TOTALMENTE INEXPLICABLE, HERMOSO"

Recordando su largo proceso de recuperación, reconoció que se le "pasó de todo por la cabeza y más de una vez". "Ese sabor de boca que se te queda durante todo el proceso, de ver que va mejorando cada día, que vas superando obstáculos y el resultado final de pisar de nuevo una cancha es algo totalmente inexplicable, hermoso. Al ser humano le cuesta ser paciente, pero con paciencia, fe y trabajo los resultados suelen llegar", subrayó.

A la espera de saber en qué club continúa su carrera, el sudamericano declaró que se siente "bien". "Ahora estoy entrenando a tope para engrasar la máquina de la mejor manera posible y volver al nivel de juego que no pude tener las últimas temporadas por la falta de confianza y las lesiones. Todo eso ha quedado atrás y afronto la próxima temporada con muchísimas ganas", apuntó.

Por último, Granger reconoció que "se hace todo muy raro" en este 'nuevo' baloncesto sin público debido a la pandemia. "Al menos podemos ser una vía de escape para todos los aficionados del deporte. Esta situación va para largo y nosotros somos responsables de hacerlo lo mejor posible, sea con afición o sin ella, y darle una alegría a toda la gente que está en casa viéndonos por la tele", finalizó.