Grimau: "El reto es bestia, pero estoy convencido de poder liderarlo"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Barça, Roger Grimau, reconoció que " reto es bestia", pero aseguró que está "convencido de poder liderarlo", insistiendo en que se dejarán "la piel" para traer "muchas alegrías a la afición".

"Nos lo pasaremos de puta madre. Nos dejaremos la piel y ojalá traigamos muchas alegrías a la afición. Tengo muchas ganas de poner mi sello y transmitir lo que quiero a mis jugadores", indicó el técnico durante su presentación en declaraciones compartidas por el club.

El catalán, que ha sido presentado en el Auditorio 1899 como nuevo entrenador del Barça de baloncesto, aseguró que el equipo se dejará "la piel" para "ojalá traer muchas alegrías a la afición". "El reto es bestia, lo sé. Pero no ha habido ningún reto en mi vida que no me haya producido mariposas en el estómago", afirmó.

"Cuando el Barça vino a buscarme, tenía claro que tenía que decir que sí. Estoy preparando, convencido de poder liderar a este grupo, contento, ilusionado y muy bien acompañado", agregó.

Preguntado por lo que espera del próximo curso, Grimau relató que el grupo está haciendo "un trabajo extraordinario", lo que le hace confiar , sumado a los fichajes para la próxima temporada. "Estamos fichando muy bien y lucharemos por todo. Porque el objetivo, como no puede ser de otra forma, es intentar conseguir todos los títulos", avisó.

"Joel Parra nos dará energía y entrega, será una pieza clave en el Palau en los próximos años. No descubriré nada de Willy Hernangómez, con una calidad máxima. Y después tenemos a Darío Brizuela, que aportará esa magia con la pelota", analizó sobre las tres incorporaciones. "Mi experiencia dice que cuando consigues formar un equipo en el que la gente está muy implicada, funciona. Cuanto más fuertes seamos y más unidos estemos, mejor nos irá", dijo.

Grimau también abordó su estilo de juego, "dinámico, con velocidad, con ganas de correr y presionar", aunque se adaptará a los jugadores. Además, reconoció que el calendario es "durísimo". "Mi idea es dar minutos a todo el mundo, que todo el mundo esté conectado. Y esto será clave. La idea es tener 14-15 jugadores y estar muy atentos a los jugadores del Barça Atlètic", aseguró.

Entre otros, estuvieron presentes en el acto Joan Laporta, presidente del club; Juan Carlos Navarro, mánager de la sección; y Mario Bruno Fernández, secretario técnico. El propio Laporta felicitó a Grimau en un "día muy especial para el club y el baloncesto del Barça". "Estamos muy contentos de poder compartir contigo este día. Es un nuevo proyecto, estamos seguros de que se conseguirán muchos éxitos. Tus victorias serán las victorias del Palau. Era la mejor decisión para el Barça", afirmó.