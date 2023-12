Los Grizzlies y Santi Aldama ceden ante los Rockets en la reaparición pública de Ja Morant

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Memphis Grizzlies del ala-pívot español Santi Aldama han encajado su cuarta victoria consecutiva en la NBA al ceder en casa ante Houston Rockets (96-103), un duelo marcado por la reaparición en público del base Ja Morant, sancionado con 25 partidos por aparecer en una fotografía con una pistola.

En el FedExForum, los de Tennessee, penúltimos de la Conferencia Oeste (6-18), mandaron en la primera parte liderados por el base Desmond Bane (28 puntos y 13 rebotes), pero claudicaron ante la reacción de la franquicia texana, que tuvo en el exjugador de los Grizzlies Dillon Brooks -que anotó 24 de sus 26 puntos en la segunda mitad- su mejor arma.

Mientras, el canario Santi Aldama, 'sexto hombre' de Memphis al menos hasta que vuelva Morant, estuvo 26 minutos en pista en los que anotó 11 puntos -4 de 8 en tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples- y capturó cuatro rebotes.

Todo en una jornada marcada por la reaparición en público del base de los Grizzlies Ja Morant desde que fue suspendido con 25 partidos por publicar el pasado mes de mayo un post en Instagram portando un arma de fuego; podrá volver a jugar el 19 de diciembre ante New Orleans Pelicans.

En una rueda de prensa, Morant no ocultó su sentimiento de culpabilidad por la situación del equipo. "Tengo algo de culpa en eso porque no he estado en la pista. Asumo toda la responsabilidad aunque no esté jugando. Las decisiones que tomé no me permitieron estar ahí para luchar con mis compañeros de equipo", explicó.