Hayes-Davis abate al Valencia Basket en la prórroga y sobre la bocina

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha perdido este jueves en casa por 105-107 contra al Panathinaikos AKTOR en su segundo partido de los cuartos de final en la Euroliga 2025-26, poniendo este 'playoff' rumbo a Atenas con 0-2 en el cómputo global debido a una reluciente canasta de Nigel Hayes-Davis para los griegos en la prórroga y sobre la bocina.

En el Roig Arena, el inicio de este segundo envite de la eliminatoria se pareció muy poco al comienzo del partido inaugural de 48 horas antes. Liderado por Jean Montero con dos triples, el equipo 'taronja' dominó en esos primeros minutos hasta que la irrupción de Nigel Hayes-Davis cuajó la remontada de un Panathinaikos agarrado también al temple de T.J. Shorts.

Entonces saltó a la cancha el joven Sergio de Larrea, ausente en el primer encuentro del 'playoff', para alargar el combate de tiros lejanos. Y en las filas de enfrente, Mathias Lessort cogió protagonismo en el poste bajo para mantener el tanteador estrecho (23-24) a la conclusión del 10'.

Actores secundarios como Matt Costello y Kam Taylor daban aire fresco al Valencia, que pese a todo empezó el siguiente cuarto a remolque porque Kendrick Nunn se desperezó en tareas ofensivas del conjunto griego. Logró un triple De Larrea y acto seguido respondió Juancho Hernangómez, si bien Costello volvió a acertar desde más allá del arco e impulsó a los locales.

Faltaba por aparecer realmente otra arma 'taronja', un Brancou Badio irregular en el partido de dos días antes y discreto en éste. Pero tanto él como Braxton Key se enchufaron a tiempo, conservándose la igualdad al descanso (48-49) y dando alas a la afición de un Roig Arena volcado con los suyos en una temporada que sería histórica con una guinda.

Los pupilos de Pedro Martínez, inquilinos del segundo puesto en la liga regular de esta Euroliga, iban a afrontar a la vuelta de vestuarios otra cita con trampa. El potencial de este Panathinaikos, metido en 'playoffs' como séptimo clasificado, es una amenaza latente bajo la batuta de Ergin Ataman y quedó claro en los instantes finales del tercer periodo.

Pese a haber ido por detrás mucho rato, los atenienses nunca flojearon del todo (67-62) y un acelerón de Nunn fraguó otro empate (71-71), roto por Hernangómez con un triplazo en plena carrera al contragolpe y sobre la bocina del minuto 30. Todavía con cierto 'shock' en el cuerpo, el Valencia arrancó el cuarto cuarto con dudas y el 'PAO' castigó desde el perímetro.

Varias canastas más sobre la bocina de posesión amagaron con minar la moral del Valencia (71-80), pero no todo estaba perdido. De Larrea y Badio quisieron capas de héroe y con sendos triples devolvieron al equipo local a la 'pomada', limando la diferencia en el marcador hasta equilibrarlo de nuevo (92-92) tras un acierto de Taylor, quien repitió alegría posterior.

Key robó una balón en defensa y Taylor coló un triple a 1:27 de que se agotase el reloj general. Eso sí, el equipo verde no había pronunciado su última palabra y Cedi Osman consiguió un triple a la remanguillé y toque incluido en el tablero. Quedaban 52.1 por gastar, el Valencia manejó mal su siguiente posesión y también malgastó Nunn la posterior del 'PAO'.

Habiéndose estrellado su lanzamiento en la base del aro, Montero atrapó ese rebote y abocó a la prórroga con 95-95. El propio base dominicano puso al Valencia por delante en el arranque de ese tiempo extra con dos tiros libre y Shorts replicó rápidamente, a lo que siguió un mate a la contra de Nunn y a continuación una difícil canasta 'taronja' de Taylor (99-99).

Era todo alto voltaje, como demostraron Nate Reuvers y Hayes-Davis con sendos triples (102-102). Después, Montero recibió una falta personal de Hernangómez y solo metió uno de sus dos tiros libres, dando más esperanza al 'PAO'; dicho y hecho, los visitante montaron un ataque --en segunda instancia-- y Hayes-Davis clavó un triple a 25.1 de acabar la prórroga.

Como respuesta brilló Montero alcanzando línea de fondo y doblando pase para Key, quien anotó el 105-105 a 5.7 del final. Al regreso de tiempo muerto, con el propietario del 'PAO', Dimitris Giannakopoulos, al lado de la mesa arbitral y del banquillo, fabricó Hayes-Davis en la cara de Key una canasta para el recuerdo de este torneo sobre la bocina definitiva.

En el éxtasis del 'PAO' sobre la cancha, hubo un rifirrafe con el propio Giannakopoulos de por medio. Desenlace amarguísimo para un Valencia que el próximo 6 de mayo (20.15 horas) en el Telekom Center de la capital de Grecia jugará ya directamente por sobrevivir en estos duros 'playoffs'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 105 - PANATHINAIKOS, 107 (48-49, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (21), Badio (15), Puerto (2), Costello (9) y Sako (-) --quinteto inicial--; Taylor (12), Reuvers (9), Key (11), Thompson (3), Moore (-), De Larrea (18) y Pradilla (5).

PANATHINAIKOS: Grant (9), Nunn (19), Hayes-Davis (27), Osman (16) y Lessort (7) --quinteto inicial--; Shorts (10), Rogkavopoulos (8), Faried (-), Mitoglou (2), Hernangómez (9) y Grigonis (-).

--PARCIALES: 23-24, 25-25, 23-25, 24-21 y 10-12.

--ÁRBITROS: Radovic, Lottermoser y Hordov. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.