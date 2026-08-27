Helena Pueyo: "España sueña siempre con el oro, este grupo es especial"

Helena Pueyo junto a Lola Pendande durante un entrenamiento de la selección - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alero de la selección española Helena Pueyo aseguró que están "con muchísimas ganas" a una semana de afrontar en Alemania el Mundial y dejó claro que "España sueña siempre con el oro" allá donde vaya y así lo hará en una cita a la que acudirá con un grupo que es "especial" y en el que espera estar después de una final de temporada donde no pudo jugar por lesión.

"Estamos con muchísimas ganas. Creo que ahora es la parte que nos motiva un poco más, después de tanto tiempo entrenando, y creo que es un grupo con muchísima motivación. Estamos todas que ya no podemos más y afrontándolo de la mejor manera posible, con muchísimas ganas y a ver si sale todo bien", expresó Helena Pueyo tras el entrenamiento en el Pabellón Príncipe Felipe.

En este escenario se medirán este fin de semana a Mali y China en los dos últimos amistosos antes del Mundial de septiembre. "Es verdad que hemos jugado partidos amistosos contra equipos 'tops' que van a estar también en el Mundial y creo que eso nos ayuda mucho al equipo. Son como entrenamientos y estamos acabando de afinar algunos detalles que tenemos e intentando que esa conexión del equipo esté completa", indicó.

Por ello, lo principal en estos partidos es "intentar que no haya sustos" en forma de lesiones y tratando de "sacar los máximos detalles posibles de los otros equipos". "Sobre todo de Mali, que sí que nos encontramos con ellas en el Mundial. "Sobre todo pensando más en nosotras que en los otros equipos y tratando de sacar todo lo que tenemos en la pista, de ver combinaciones y de crear esa conexión para que todo luego fluya bien", resaltó.

La balear celebró poder haber llegado a estar disponible para la selección tras sufrir una lesión en el pie el pasado mes de abril. "Sí, la verdad que era un objetivo para mí poder llegar y después de la lesión estar bien y cómoda. No he tenido ninguna molestia, estoy contenta, con muchísimas ganas y sobre todo pasando tiempo con todas mis compañeras", remarcó.

Además, dejó claro que son ambiciosas de cara al Mundial y recordó que "España siempre sueña con el oro". "No vemos otra cosa y creo que este grupo es especial. Creo que podemos conseguir muchísimas cosas y ojalá que sea así", advirtió, reconociendo su deseo de poder estar entre las 12 elegidas para la cita, aunque es algo en lo que no está pensando "mucho ahora". "Estoy tratando de ir día a día, de disfrutar esto, pero sí que es verdad que están esas mariposas dentro y a ver si puedo entrar, que para mí sería un orgullo y un sueño", confesó Pueyo.

Por su parte, Nerea Hermosa, jugadora del Casademont Zaragoza, se mostró "muy contenta y emocionada" de jugar en la ciudad aragonesa y de estar con la selección "con buenas sensaciones después de un año difícil". "Al final, yo que juego aquí en Zaragoza, me hace mucha ilusión que sean aquí los partidos y que también me vean con la selección, así que supercontenta de que me puedan ver con esa camiseta y si tengo esa oportunidad pues aprovecharlo y sobre todo disfrutarlo", apuntó.

"El equipo está unido, llevamos dos semanas de entrenos y aún falta gente por venir, así que estos últimos días un poco escuchar a Miguel (Méndez) y con los últimos detalles", subrayó la pívot, que ha estado "trabajando" durante el verano "un poco" en sí misma y a la que esta concentración con el combinado nacional le va a "ayudar también a empezar la pretemporada con Zaragoza mejor".

Por ello, está "aprovechando cada momento y aprendiendo mucho" de este retorno a la selección. "Para mí ha sido superimportante después de la lesión, ya que al final te cuesta un poco coger sensaciones y esa confianza, y volver aquí y ver que todo el mundo quiere que estés bien y te ayuda a coger esa confianza te valora a ti como jugadora", sentenció.