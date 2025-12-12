Hugo González y los Celtics cortan su buena racha ante los Bucks

El jugador de los Boston Celtics Hugo González - Europa Press/Contacto/Zou Zheng

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Hugo González y su equipo, los Boston Celtics, perdieron este jueves ante los Milwaukee Bucks por 116-101, con el alero madrileño sumando seis puntos y tres rebotes para un equipo que pone así fin a una racha de cinco victorias consecutivas.

Los Celtics tenían todo a favor para extender esta racha de triunfos consecutivos, midiéndose a unos Bucks que no podían contar por lesión con Giannis Antetokounmpo. El conjunto de Joe Mazzula arrancó bien el encuentro, con un gran Jaylen Brown (13 puntos en el primer cuarto) y llegó alcanzar los 14 puntos de ventaja.

Sin embargo, los Bucks liderados por Kyle Kuzma (31 puntos) le dieron la vuelta al marcador después del descanso. El alero estadounidense anotó nueve puntos consecutivos y lideró un parcial de 11-0 para los de Wisconsin. Mientras que los Celtics no encontraron respuestas en ataque, con un 3 de 26 en triples en la segunda parte y llegando a ir 21 puntos abajo en el marcador.

Con el partido ya decidido, Hugo González pudo disfrutar de más tiempo de juego, alcanzando más de 15 minutos en pista. El alero madrileño se quedó en seis puntos, con 2/5 en lanzamiento, y tres rebotes, además de una asistencia y un robo, ayudando a reducir la diferencia al 116-101 final. A pesar de esta derrota, los Celtics mantienen la tercera plaza en la Conferencia Oeste, aunque empatados con el mismo récord (15 victorias y 10 derrotas) con los Orlando Magic.