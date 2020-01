Publicado 23/01/2020 16:56:47 CET

El 'huracán Larkin' llega a Madrid

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dos primeros clasificados de la Euroliga, Real Madrid y Anadolu Efes, protagonizarán este viernes (21.00 horas) un duelo muy esperado en el WiZink Center, donde los locales están obligados a romper su mala racha y frenar el 'huracán Larkin' si no quieren que el equipo turco se escape demasiado lejos en la clasificación.

El mejor equipo de esta Euroliga llega a la capital española en el peor momento posible para el Real Madrid, que viene de tres derrotas seguidas, una mala racha que ha dejado en el olvido las 13 victorias consecutivas en competición europea.

Por ello, este duelo se presenta como blanco o negro: o confirma su mal momento, o tumba al líder y marca un punto de inflexión para afrontar con fuerza el último tercio de la fase regular. Ganas de revancha no le faltan al equipo blanco, que en el Sinan Erdem Dome encajó su derrota más dura del curso (76-60).

Cualquier opción de triunfo local pasa por frenar a Shane Larkin, que atraviesa un extraordinario momento de forma. El base estadounidense ha sido nombrado MVP de las tres últimas jornadas, algo que nadie había logrado en la historia de la Euroliga, tras promediar en estos partidos 26 puntos y 36,6 valoración. Ya había asombrado hace dos meses contra el Bayern, al que le endosó 49 puntos y 53 de valoración.

El exjugador del Baskonia está siendo el mejor del torneo, por delante de su excompañero Mike James y Nikola Mirotic, y la temporada pasada ya fue el artífice de que el Efes sorprendiera al llegar hasta la final de Vitoria. Este año se ha propuesto subir el último escalón y sentarse en el trono europeo.

Además, el club otomano, que cuenta 13 victorias en las últimas 14 jornadas -dos de renta sobre el Real Madrid-, podría recuperar a otro base de mucho nivel, Vasilije Micic, a punto de reaparecer tras varios partidos fuera por una lesión de tobillo. Su única baja segura, aunque importante, es la del pívot Bryant Dunston.

Por su parte, Pablo Laso recupera a Rudy Fernández tras varios partidos fuera, pero no a Anthony Randolph, que no llega a tiempo. Será la única ausencia de los blancos para tratar de remontar el vuelo ante un rival dificilísimo, pero que acostumbra a sufrir en la capital española, donde encadena 12 derrotas y no gana desde hace 15 años.

Además, el Real Madrid se mantiene invicto en casa en esta Euroliga y tendrá ganas de darle una alegría a su hinchada tras el último tropiezo liguero ante el Baskonia, el primero en el WiZink desde que cayese ante el Zalgiris el pasado 4 de abril.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Causeur, Deck, Thompkins y Tavares --posible quinteto inicial--; Llull, Mickey, Rudy Fernández, Taylor, Carroll, Laprovittola, Mejri, Reyes y Garuba.

ANADOLU EFES: Larkin, Simon, Anderson, Singleton y Sanli --posible quinteto inicial--; Beaubois, Balbay, Moerman, Pleiss, Peters, Tuncer, Micic y Gecim.

--ÁRBITROS: Belosevic, Radovic y Vilius.

--PABELLÓN: WiZink Center.

--HORA: 21.00/DAZN.