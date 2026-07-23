El interior alemán Christian Sengfelder se une al San Pablo Burgos

Christian Sengfelder - Daniel Löb/dpa

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Recoletas Salud San Pablo Burgos anunció este jueves el fichaje del pívot internacional alemán Christian Sengfelder, refuerzo interior con experiencia para tratar de asentarse en la Liga Endesa y competir en la EuroCup.

"El interior alemán competirá en el Recoletas Salud San Pablo Burgos en la temporada 2026/27 de Liga Endesa y de BKT EuroCup Christian Sengfelder (28/02/1995, Leverkusen, Alemania) se incorpora a la pintura del Recoletas Salud San Pablo Burgos para competir en la Liga Endesa y la BKT EuroCup en la temporada 2026/27", dice el equipo castellano en su comunicado oficial.

"El jugador interior de 2,03m llega procedente de su país natal y atesora experiencia en competiciones europeas como la Basketball Champions League o la propia EuroCup, en la que seguirá jugando el próximo curso con los castellanos", añade.

Tras formarse en el Bayer Giants Leverkusen y el Ehingen Urspring de Alemania, el internacional alemán dio el salto a la NCCA, la liga universitaria de Estados Unidos, donde formó parte de las plantillas de Fordham Rams y de Boise State Broncos entre 2014 y 2018.

En la temporada siguiente, Sengfelder retornó a la primera división de Alemania, en la que ha disputado el grueso de su carrera deportiva, con un curso en Braunschweig, cuatro campañas en las filas del Brose Bamberg y una en Telekom Baskets Bonn. Sengfelder jugó también en el JDA Dijon de Francia y su última experiencia antes de llegar a España fue ratiopharm Ulm alemán.