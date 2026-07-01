Jaime Pradilla: "Para mi futuro tengo que hablar con mi gente, con mi familia y decidirlo con ellos"

Archivo - Jaime Pradilla, en un partido. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista español Jaime Pradilla, actual ala-pívot del Valencia Basket, ha afirmado que tomar una decisión sobre su futuro "es una cosa personal", que la tendrá que "hablar" con su "gente" cercana y con su "familia", pues querrá "decidirla con ellos", en referencia a su posible fichaje por el Real Madrid.

"Creo que tengo que pensar en mí. Al final son dos decisiones totalmente paralelas. Con los dos entrenadores he estado, he estado muy bien con los dos y con los dos he ganado grandes cosas", habló Pradilla sobre el posible adiós del entrenador madridista Sergio Scariolo y que su probable sustituto sea el todavía técnico 'taronja', Pedro Martínez.

"No tendría nada que ver en mi decisión, ya que es una cosa personal, que la tengo que hablar con mi gente, con mi familia y decidirla con ellos", ligó esa respuesta al tema de su posible cambio de equipo, tras haber conquistado este curso dos títulos con el plantel valenciano.

"Contento, orgulloso de la temporada que hemos hecho. Empezamos bien con ese título de Supercopa y ahora acabar la temporada de la mejor manera posible y supermerecido después de todo el año que hemos hecho", hizo alusión al título de la Liga Endesa ganado frente al Real Madrid.

Así, Pradilla fue nombrado Mejor Jugador Nacional durante la VII Gala del Baloncesto Español, celebrada este martes en el madrileño Espacio Conde Duque, días antes de que el combinado nacional se mida a Dinamarca en la fase clasificatoria para la Copa Mundial de la FIBA 2027.

"Sabemos que es un momento importante, que todos estos partidos cuentan para la clasificación. Y con ganas de venir y ayudar todo lo que pueda", indicó. "Ahora mismo estoy aquí, estoy centrado en selección. Cuando tenga que decidir mi futuro, hablaré", apostilló el 'taronja'.

Luego dijo que su futuro "va a ser bueno seguro". "Contento de la temporada que he hecho para que me permita decidir", reflexionó antes de acabar hablando otra vez sobre el futuro de Pedro Martínez. "Es una decisión suya, es un grandísimo entrenador y, sea lo que sea, que le vaya lo mejor posible", concluyó el todavía ala-pívot del Valencia.