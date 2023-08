Jaime Pradilla: "Lo primero es venir con humildad, es lo que más me puede ayudar"

"Esta selección se caracteriza por no rendirse nunca", subraya el ala-pívot del Valencia Basket en una entrevista con Europa Press

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Jaime Pradilla ha destacado que "lo primero" de cara a la selección nacional es acudir "con humildad", ya que "es lo que más" le puede "ayudar" para que el entrenador Sergio Scariolo lo incluya entre los 12 jugadores que jueguen el próximo Mundial absoluto, previsto del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia.

"Lo primero es venir con humildad, que es lo que más me puede ayudar. Venir con los pies en el suelo. Y luego he cambiado físicamente, creo que he mejorado a nivel de estructura física; y a nivel mental he mejorado, después de un año duro en Valencia y después de haber vivido también el Europeo del año pasado. Son experiencias que te hacen madurar", ha dicho Pradilla en una entrevista con Europa Press.

Así, la selección española ya ha completado en el Polideportivo Triángulo de Oro (Madrid) su primera semana de entrenamientos. "Los primeros días se hacen un poco raros porque hay fotos, entrevistas y tal. Pero bueno, te vas metiendo un poco con el equipo, vas haciendo mucha química porque al final estás todo el rato haciendo cosas con ellos, fuera de lo que es baloncesto también", ha admitido.

"La verdad es que contentos, hemos hecho 'entrenos' muy buenos y la gente joven como yo está aprendiendo de los veteranos. Yo contento de poder estar aquí otro año más y, sobre todo, con amigos como Santi [Aldama] que viene ahora, con Usman [Garuba] y con la gente joven que está ayudándonos", ha recalcado Pradilla.

En este sentido, el ala-pívot del Valencia Basket ha explicado que Scariolo "ha intentado que sepamos a lo que venimos". "Que venimos a competir, que venimos a un Mundial, que venimos de ganar el anterior y que venimos también de ganar el Europeo; pero que no nos podemos relajar, que hay que entrenar todos los días desde el principio a tope", ha argumentado al respecto.

"Una de las cosas buenas de nosotros es que la química más o menos ya la tenemos. Pero claro, luego hay que estar ahí adentro a tope y, si no estás a tope y un día te relajas, te puede ganar cualquiera. Eso es lo que nos está intentando transmitir, que todos los días estemos a tope y desde el principio con mucha energía y mucho trabajo", ha insistido.

Mientras, Pradilla ha comentado que el técnico italiano "sigue más o menos el mismo plan" del 2022, cuando España ganó el Eurobasket. "Es verdad que incorporamos a gente nueva y, bueno, está claro que hay cosas que cambian. Pero creo que todos los años es parecido, que se basa en un grupo de gente que nos conocemos ya, que es 'La Familia' como decimos; y a partir de ahí, todo el que venga está dispuesto a adaptarse y a dar el máximo por España, que es lo más grande que hay", ha subrayado.

Después de empezar en Madrid la gira de amistosos, con el duelo de este mismo viernes (21.45 horas) frente a Venezuela, el combinado español seguirá preparándose en Málaga. "Está claro que el partido más chulo es el de Estados Unidos. Pero bueno, el de Eslovenia también lo es porque es el primer partido para ver cómo cogemos esos 'feelings' y lo que hemos entrenado durante dos semanas", ha indicado Pradilla.

"ESTA SELECCIÓN SE CARACTERIZA POR NO RENDIRSE NUNCA"

"Lo más importante es ir cogiéndonos como grupo y llegar lo mejor físicamente y mentalmente al Mundial", ha añadido. "Esta selección se caracteriza por no rendirse nunca, por no bajar los brazos y yo creo que nuestro objetivo es ese: no rendirnos, luchar todos los partidos", ha apuntado el jugador 'taronja'.

De igual modo, Pradilla ha avisado de que "hay selecciones muy buenas" y con opciones de ir a por el título en el Mundial. "Ahora mismo en las quinielas no somos favoritos. Por eso lo más importante es llegar con humildad, trabajar y ser un equipo como hemos sido siempre. A raíz de ahí, irán viniendo las victorias; y los momentos malos, pues intentar hacerlos los más cortos", ha precisado.

"Ahora mismo, si me preguntaras por nombres, no sabría decir. Pero Estados Unidos, Canadá, Eslovenia, Francia, etc., son selecciones que todos los años son favoritas. A nosotros ahora no nos dan por favoritos, pero la gente sabe que siempre estamos ahí, que nunca vamos a bajar los brazos, que siempre vamos a pelear hasta el final. Yo prefiero que les den de favoritos a ellos. Nosotros iremos con nuestra tranquilidad, con humildad y después... dar la sorpresa", ha reflexionado.

Por último, sobre la posible fuga de talento español hacia categorías de formación en EE.UU., Pradilla ha opinado que "cada uno tiene su camino". "El camino de Almansa, por ejemplo, que va hacia allí. Pues yo creo que es muy digno y que él ha tomado la mejor decisión para él, igual que yo tomé la mejor decisión para mí, o igual que Usman [Garuba] o Santi [Aldama] en su momento tomaron esa decisión", ha señalado.

"Lo más que podemos hacer cuando lleguemos a las selecciones es apoyarlos, ir con ellos a tope y ya está", ha reiterado. Y todo ello, tras semanas con cambio de aires en varios de sus compañeros. "Al final se comenta, nosotros lo comentamos. Pero es lo que decía antes, cada uno tiene su situación, han elegido su futuro y yo creo que hay que intentar ayudarles aquí y ya está", ha aludido a los hermanos Hernangómez.

"Lo que venimos aquí es a intentar ayudar a la selección. Y luego dejar un poco aparte lo que está fuera de la selección, que dentro de lo que cabe no nos incumbe, aunque queramos lo mejor para nuestros compañeros", ha concluido Pradilla, en referencia al fichaje de Willy Hernangómez por el Barça y al de su hermano Juancho por el Panathinaikos.