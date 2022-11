Jasiel Rivero, 'MVP' del mes de octubre en la Liga Endesa

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot cubano del Valencia Basket, Jasiel Rivero, ha sido designado este miércoles como el 'MVP Movistar' del mes de octubre de la Liga Endesa 2022-2023 gracias a sus 26,5 créditos de valoración media y pese a no haber podido disputar por lesión los últimos partidos con su equipo.

El jugador 'taronja' no ha podido participar en los dos últimos encuentros de su equipo en el que hasta entonces estaba siendo pieza clave con muy buenos números de 19,0 puntos, 5,8 rebotes y 26,5 de valoración en los cuatro partidos en los que estuvo en la cancha, saldados con dos victorias y dos derrotas para los de Alex Mumbrú.

El mejor partido de Rivero fue en la derrota por 74-75 ante el UCAM Murcia, donde firmó 32 de valoración tras hacer 26 puntos con sólo un fallo en el tiro, aunque acabó con 30 de valoración en la victoria por 101-97 ante el Joventut, con un gran 'doble-doble' (17 y 11 rebotes), que le valió además la elección del 'MVP' de la segunda jornada.

En la derrota (71-65) ante el Surne Bilbao Basket, el jugador de La Habana se fue hasta los 25 de valoración y se quedó en 19 en el triunfo (78-83) ante el Coosur Real Betis. Además, de las dos nominaciones mencionadas, también fue elegido Mejor Jugador Latinoamericano en las dos primeras jornadas.

"Estoy supercontento, no me esperaba este obsequio tan hermoso, y más que me lo dieran en el día de mi cumpleaños, pero creo que se lo merece más el equipo que yo, siempre están ahí apoyando y son los principales factores para que un jugador tenga este obsequio tan especial", confesó Rivero en declaraciones facilitadas por el Valencia Basket tras recibir su trofeo el pasado lunes, cuando cumplió 29 años, de manos de su esposa y su hija.

El centroamericano confesó que está "con muchas ganas de estar de vuelta con el equipo, de ayudar y estar con la energía siempre al máximo y apoyarle en lo que sea". "Y ayudar en lo que pueda a traer más triunfos para Valencia", deseó.

El 'MVP Movistar' del mes corresponde en la temporada 2022-23 al jugador con el promedio de valoración más alto a lo largo del mes y que haya disputado al menos 2/3 de los encuentros y ganando al menos la mitad de sus partidos en ese periodo. Es decir, ninguno podrá ser designado con un balance negativo de victorias y derrotas, y si dos jugadores tienen la misma valoración media, se llevará el trofeo el del equipo que tenga mejor porcentaje de victorias, y si es el mismo, lo compartirán.

En el caso del MVP Movistar de octubre, se han tenido en cuenta las seis primeras jornadas, incluida la 1 que fue la única que se jugó en septiembre.