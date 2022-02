Jasikevicius: "Cada título se gana sudando sangre"

El técnico del Barça destaca la reacción del segundo tiempo y celebra tener enganchada a la afición

GRANADA, 20 Feb. (del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, recordó que "cada título se gana sudando grande" y explicó que la puesta en escena del Real Madrid no les debía sorprender, algo que se esforzó por recordar en el descanso a sus jugadores, tocados en los "anímico", para firmar una gran segunda parte y levantar la Copa del Rey.

"Felicitar a nuestros seguidores y nuestros chicos, es muy importante para mí hablar de los seguidores del Barça. Cuando el viernes vi tantos seguidores, no sé si me equivoco, pero no había visto tanta gente del Barça en mis Copas. Quería dar las gracias. Lo hemos sentido mucho, es muy importante para nuestra sección, que la gente viaje con nosotros y nos siga, ojalá podamos ir a más", dijo.

El técnico lituano, que levantó su tercer título como preparador culé en un año y medio, explicó que les falló el inicio a pesar de que estaban avisados. "Hay muchas cosas que hay que hablar de mentalidad. Cuando ganas al Madrid un par de veces, intentas como entrenador decir que es nuevo día, que va a reaccionar, pero a veces no es fácil. Hemos salido un poco con el shock, en algún momento igual no preparé bien a mi equipo", confesó.

"Después hay que quedarse con la reacción, estuvimos justos de fuerzas, había gente tocada. Son números geniales para una final que la ganamos como queríamos, sufriendo, cambiando el juego, y 46 puntos en la segunda parte, muy grandes en ataque", añadió.

'Saras' explicó su charla en el descanso, que poco antes en rueda de prensa Mirotic había desvelado como "clave". "¿Por qué nos estamos sorprendiendo que el Madrid esté intentando nuevas cosas? Es normal. Es la misma defensa que todo el año. No he dicho nada, me preocupaba mucho el estado anímico del equipo, no el resultado. Los vi muy fríos, muy solos, nadie hablaba con nadie en el banquillo, en la pista, los bases no me escuchaban", comentó.

"Después nos hemos juntado bien, necesitábamos esta chispa en el inicio del tercer cuarto para creer en nuestras posibilidades. Lo hemos sacado adelante y ya está. Cada título se gana sudando grande, es así, un trabajo increíble, emociones, cada partido en 24 horas, es muy difícil ganar los títulos. Estaba muy en contra y han sabido levantarse, 30-46 en el segundo tiempo", añadió.