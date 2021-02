Jasikevicius: "El club está pasando por un momento difícil y es una alegría para todos los culés"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, ha recordado que el club azulgrana "está pasando por un momento difícil" y espera que el título de Copa del Rey suponga "una alegría para todos los culés", pero ha avisado de que "esto no acaba" y que "los equipos que ganan a final de temporada son los que siguen mejorando".

"El club está pasando por un momento difícil y es una alegría para todos los culés. Para el proyecto también, como dice alguien muy inteligente en el vestuario, siempre es mejor ganar que perder. Es una semana para disfrutar, pero esto no se acaba. Hay que meternos enseguida en dinámica de partidos y Euroliga y seguir mejorando. Los equipos que ganan a final de temporada son los que siguen mejorando. Suena un poco aburrido, pero es verdad", indicó Jasikevicius ante la prensa.

En cualquier caso, reconoció que están "muy contentos por conseguir este título". "Hemos jugado un muy buen baloncesto claramente. No estuvimos bien contra el Unicaja y salimos vivos. Hoy estuvimos los primeros 20 minutos muy bien y luego fuimos aguantando jugando no con tanta concentración, pero mis chicos tampoco son robots ni el Madrid es mal equipo. Estoy muy contento, este título es muy importante y ahora a trabajar más", pidió.

En cuanto al análisis de la final, explicó que en la primera parte les "salió todo bien", pero que en la segunda empezaron a "jugar muy lento". "Es muy difícil este tipo de situaciones porque empiezas a mirar el reloj y el marcador, es muy difícil controlarlo. Empezamos en esta dinámica, pero supimos aguantar. Teníamos delante un equipo muy potente y experimentado y en el tercer cuarto pasó lo que sabíamos que iba a pasar. Ellos han dado mucho protagonismo a Carroll y Llull, que son expertos en este tipo de situaciones, y era de esperar la reacción del Madrid", subrayó.

En cuanto al trabajo del equipo azulgrana desde que empezó la temporada, el lituano celebró que están "consiguiendo que nadie esté por encima del equipo, que la estrella más grande y el jugador de cantera tengan que trabajar y sacrificarse lo mismo". "Esto no es tenis ni golf, es baloncesto y nos necesitamos unos a otros, creer en nosotros. Lo del cambio de ciclo no me lo creo mucho. En clubes como Barça y Madrid no hay cambios de ciclos, en estos clubes tienes que ganar siempre", reflexionó.

"Los chicos ahora entienden más de lo que estamos pidiendo, estamos rodado y hemos pasado unas situaciones difíciles. Es muy importante para un equipo perder partidos y aprender de esto. Ganar partidos importantes juntos, estar en las guerras juntos. Nos queda mucho camino por recorrer, pero esta noche es para disfrutar", finalizó el técnico.