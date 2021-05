Jasikevicius: "Nos quedamos cortos quizá porque cometimos errores"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Sarunas Jasikevicius lamentó la final perdida de Euroliga este domingo ante el Anadolu Efes, señalando "pequeños detalles" pero también "errores" en un "partido igualado", al tiempo que destacó el esfuerzo de Calathes por jugar.

"Creo que perdimos por pequeños detalles. Fallamos muchos puntos fáciles, difícil de explicar. He dicho a mis jugadores después del partido que hemos tenido una gran temporada en Euroliga y que nos quedamos muy cerca", dijo en rueda de prensa.

El técnico azulgrana, que devolvió al Barça a una final de Euroliga 11 años después, reconoció que su equipo cometió errores y el Efes estuvo mejor en el momento decisivo. "Nos quedamos cortos porque quizá cometimos muchos errores. Cuando es un partido igualado, con un par de minutos para el final muchas cosas influyen", apuntó tras caer en Colonia.

Tras su lesión en los últimos minutos de semifinales, Calathes formó en el quinteto titular, pero jugó poco y no fue el jugador diferencial que tira del Barça. "Nick Calathes es un guerrero. No tenía dudas de que haría lo que fuera para estar en la pista. Lo hizo y no tuvo una gran noche para llevar al equipo, pero no olvidemos su partido de semifinales", dijo.

"Necesitamos gente como Calathes, con este tipo de sacrificios en una final. Con la mentalidad de que si podía caminar iba a estar en la pista y nos daría los minutos que pudiera", terminó.