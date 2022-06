Jasikevicius: "Si no podemos defender o parar al Joventut vamos a tener problemas"

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, reconoció que no ha sabido "preparar al equipo" en la derrota ante el Joventut de Badalona en el segundo partido del 'Playoff' de la Liga Endesa, por lo que si no pueden "detener o parar" a la 'Penya' tendrán "problemas" en el próximo duelo este miércoles en el Olímpic.

"En líneas generales no hemos hecho nuestro baloncesto. La idea antes del primer partido era ser duros y rebotear bien, defender bien y no hemos salido con esta mentalidad. Siempre en estas situaciones hay que decir que como entrenador no has sabido preparar al equipo. Si no podemos defender o pararles vamos a tener problemas" dijo en rueda de prensa después del encuentro.

El técnico lituano reconoció que salieron "muy blandos" y que en el descanso hablaron de los 42 puntos recibidos. "El tercer cuarto tampoco ha sido bueno. Ahora es el momento de sacrificarse y de darlo todo. Creo que nosotros no somos ninguna excepción, todo el mundo llega tocado y con problemas. Hay que jugar cada partido y ver qué pasa en el siguiente", añadió.

"Podemos hablar de táctica y de plantilla, pero normalmente gana el que corre más, el que pelea más y el que lucha más. La 'Penya' ha hecho un gran partido y nosotros en algunas situaciones no hemos estado al nivel y tenemos que analizarlo. Tenemos que ir a Badalona a pelear", apuntó Jasikevicius.

Ahora, el tercer encuentro de la serie se disputará en Badalona. "Allí el Joventut es muy fuerte y tenemos que mejorar mucho con respecto a este partido. Como entrenador tengo que encontrar las palabras y los hechos para que el equipo reaccione mejor", sentenció.