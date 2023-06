Jasikevicius: "Siempre hay que ganar algo cuando estás en un club grande"

Condena tajante del entrenador culé a los insultos racistas hacia Nnaji: "Es una cosa lamentable, no puede ser"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró este martes que "siempre hay que ganar algo cuando estás en un club grande", congratulándose por su flamante título de la Liga Endesa tras vencer al Real Madrid (82-93) en el tercer y, a la postre, último partido de la final, empañado por los insultos racistas hechos desde una parte de la afición madridista al pívot nigeriano James Nnaji.

"La serie contra Unicaja de Málaga nos preparó muy bien en el Carpena para lo que nos íbamos a encontrar aquí. Una felicidad enorme porque es un título importante, porque siempre hay que ganar algo cuando estás en un club grande", comentó Jasikevicius en la conferencia de prensa posterior al encuentro en el WiZink Center.

"El segundo partido fue una enorme demostración de carácter, sobre todo después de lo ocurrido en la Final Four de Kaunas, un palo duro para nosotros", valoró. "Hoy el equipo ha sabido mucho adelantarse, incluso hemos jugado nuestro mejor baloncesto de la temporada", destacó al respecto de su triunfo definitivo.

"Pocas temporadas salen exactamente como lo habíamos planificado", admitió. En este sentido, analizó la reacción de sus jugadores tras la derrota en las semifinales de la Euroliga precisamente frente al Real Madrid. "Es muy difícil de decir, en algunas situaciones de partido no estuvimos a la altura", argumentó.

Respecto a ese mal recuerdo del pasado 19 de mayo, dijo que "a partido único puede pasar de todo y por desgracia fue en contra nuestra". "Pero bueno, en cinco u ocho años nadie va a recordar lo que pasó, solo que el campeón es éste y es lo que hay", señaló, aludiendo al título conquistado por el club merengue en esa Euroliga.

El técnico culé también elogió a Nikola Mirotic, elegido 'MVP' de la final en su último partido antes de marcharse del Barça. "Ha sacado lo mejor de sí mismo cuando la cosa estaba peor para él, cuando había más ruido en su contra. Ha sabido poner todo eso a un lado", declaró Jasikevicius a los periodistas.

Mientras, apuntó que "ya ha habido muchas opiniones sobre lo que está pasando en el club" a rebufo de esa rescisión del contrato de Mirotic. "Pero yo me quedo con el carácter del equipo, de no rendirse después de un palo como el de la Euroliga", insistió el entrenador lituano por el buen tramo de sus pupilos un mes después de lo sucedido en Kaunas.

Por último, Jasikevicius condenó los insultos racistas hacia Nnaji cuando el autobús del equipo culé llegó al pabellón, minutos antes del inicio de partido. "Es una cosa lamentable, no puede ser. Escucho mucho hablar sobre Vinícius y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa aquí. Esto tiene que parar ya", fue tajante.

"Esto no va con lo que decís aquí de los valores del Real Madrid y los valores de sus seguidores. Ya sé que mañana va a salir esto, pero es que no puede ser. Me da igual que sea a un jugador del Real Madrid, del FC Barcelona o de cualquier otro equipo. Esto no puede ser, hay que controlar esto, hay que pelear contra esto y vamos a pelear contra esto. Lo más importante no es el título, es esto", reiteró.

"No he hablado con James de esto. No sé cómo está, sinceramente. Es una cosa muy grave en este mundo, sobre todo que cuando le pasa a tu gente es algo más sensible. Esto es grave, queremos mucho a James, es un chico estupendo y queremos parar esto y que se hable de ello", concluyó el entrenador blaugrana en sala de prensa.