Jaume Ponsarnau: "El Milán castiga todas las defensas"

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, ha destacado del rival de esta jornada en la Euroliga, el AX Armani Exchange Milán, que "castiga" todas las defensas y que tiene "idiosincrasia" idónea para esta competición continental.

"Es un equipo dotado de un juego que busca las calidades individuales y castiga todas las formas en las que tú les defiendas de forma inteligente. Es de los que mejor defiende", señaló a los medios.

Así, cree que se miden a un equipo que ha "mejorado" respecto al de la temporada pasada. "Tienen un 'roster' más competitivo para la Euroliga. Tienen más valores propios de la idiosincrasia de esta Euroliga", aportó.

"Tienen muy buena capacidad para crearse sus canastas. Es un partido muy exigente y muy duro en el que tenemos que saber vivir todos los momentos. Habrá que adaptarse durante el partido y dar respuestas", añadió en este sentido.

Por su parte, el ala-pívot Jaime Pradilla reconoció que se esperaba una Euroliga "muy física y técnica", y que no le ha defraudado. "Es una competición muy dura. A nivel individual no he cambiado nada. Ahora estoy aprovechando la oportunidad y quiero seguir sumando. Me gustaría seguir muchos años jugando en la Euroliga", se sinceró.