Jokic, Doncic y Antetokounmpo lideran la lista NBA en el Eurobasket

Archivo - Imagen de archivo de Nikola Jokic en el partido de semifinales los Juegos Olímpicos 2024 contra Estados Unidos. - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El serbio Nikola Jokic, el esloveno Luka Doncic, el griego Giannis Antetokounmpo y el español Santi Aldama destacan en una lista de 28 jugadores que militan en la NBA y que participarán en el Eurobasket 2025, buscando heredar la corona de mejor selección del continente, que pertenece a España, con Santi Aldama como representante de la considerada mejor liga del mundo.

Las selecciones con mayor presencia de jugadores de la mejor liga del mundo son la francesa y la serbia, con cuatro jugadores cada una, seguidas de Alemania, con tres. Casualidad o no, estos tres equipos son los principales favoritos a hacerse con el título, según el último 'Power Ranking' elaborado por la FIBA.

Svetislav Pesic tiene al tres veces MVP de la NBA Nikola Jokic (Denver Nuggets) como gran estrella y líder, aunque también cuenta con Nikola Jovic (Heat), Bogdan Bogdanovic (Clippers) y Tristan Vukcevic (Wizards). La base NBA de la selección balcánica está bastante consolidada ya que los tres primeros ya jugaron los Juegos Olímpicos el año pasado y, retrocediendo al Mundial 2023, la única baja fue Jokic, por descanso tras ganar el anillo con los Nuggets, con los que este año ha promediado 29,6 puntos, 12,7 rebotes y 10,2 asistencias.

En París, los números del pívot de 30 años fueron estratosféricos promediando un 'doble-doble' de 18,8 puntos y 10,7 rebotes por partido. En el duelo por la medalla de bronce contra Alemania, además, firmó un 'triple-doble' de 19 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Unos números que, en baloncesto FIBA, pueden marcar la diferencia que le dé a los serbios su primer Eurobasket desde la desintegración de Yugoslavia.

Francia, por su parte, podrá formar con Bilal Coulibaly y Alexandre Sarr (Wizards), Zaccharie Risacher (Hawks) y Guerschon Yabusele (Knicks). Las dos primeras elecciones del 'draft' 2024 de la NBA debutarán este verano con su país en un gran torneo, uniéndose a Yabusele y Coulibaly, que ya estuvieron en París.

De todos modos, Frédéric Fauthoux cuenta con bajas de peso, como el estelar Victor Wembanyama (Spurs) y Rudy Gobert (Timberwolves), pilar en defensa, pero sigue partiendo como una de las favoritas al cetro continental tras el subcampeonato olímpico en París.

El pívot de los San Antonio Spurs no juega un partido de baloncesto desde el 'All Star' de febrero tras el cual se le diagnosticó una trombosis venosa en su hombro derecho por la que se perdió el final de temporada en la NBA y el verano con su selección. Los números del jugador de 21 años con 'Le Bleus' durante el Mundial de 2023 fueron de 19 puntos y 8 rebotes, por las 15,8 unidades y 9,7 capturas de los Juegos de 2024.

Alemania, actual campeona del mundo, dispone de Dennis Schröder (Kings), Franz Wagner y Tristan Da Silva (Magic), con los dos primeros repitiendo respecto a los Juegos y el Mundial que ganaron en Filipinas, y donde jugaron un papel clave, sumando entre ambos en la final ante Serbia 47 puntos y 9 rebotes.

Quien también estuvo en esa histórica cita, aunque no podrá participar este verano, es el hermano y compañero de equipo de la estrella de los Magic, Moritz Wagner. Tampoco estarán Isaiah Hartenstein, campeón de la NBA con los Thunder, o Maxi Kleber (Lakers).

Con dos jugadores de la liga norteamericana aparecen Turquía y Georgia. Ergin Ataman tendrá a su disposición al pívot de los Houston Rockets Alperen Sengun y al ala-pívot de Philadelphia 76ers Adem Bona. Por su parte, los georgianos que militan en la NBA son Goga Bitadze (Magic) y Sandro Mamukelashvili (Raptors).

Otras dos grandes estrella de la NBA que estarán en este Eurobasket serán el ala-pívot griego de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, dispuesto a liderar a Grecia hacia las medallas, y el base de Los Angeles Lakers Luka Doncic, ambos garantía de espectáculo y puntos en la pista.

Mientras que en España estará su único NBA de la pasada campaña, Santi Aldama. El canario ha vivido su mejor año con los Memphis Grizzlies, con los que además ha resuelto su futuro, promediando 12,5 puntos, 6,4 rebotes y 2,9 asistencias, además de ganar presencia en la pista.

El letón Kristaps Porzingis (Hawks), el lituano Jonas Valanciunas (Nuggets), el italiano Simone Fontecchio (Heat); el el israelí Deni Avdija (Blazers); el checo Vit Krejci (Hawks), el portugués Neemias Queta (Celtics), el finés Lauri Markkanen (Jazz), el montenegrino Nikola Vucevic (Bulls), el sueco Pelle Larson (Heat) y el bosnio Jusuf Nurkic (Jazz) completan la lista de NBA en la cita continental.

Por último, también hay seis selecciones que no disponen de ningún jugador en la NBA. Es el caso de Estonia, Gran Bretaña, Chipre (rival de España en el Grupo C), Islandia, Polonia y Bélgica, mientras que otras bajas destacadas en este Eurobasket, además de las ya mencionadas, son las de Donte DiVicenzo (Italia) y Jeremy Sochan (Polonia), alegando problemas físicos, y Domantas Sabonis (Lituania), por motivos personales.