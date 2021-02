Jota Cuspinera: "Este equipo tirará para arriba en cuanto gane dos partidos seguidos"

El nuevo entrenador del Estudiantes remarca que su nuevo equipo "está en una situación no deseable, pero ni mucho menos crítica"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Movistar Estudiantes, Jota Cuspinera, ha asegurado que no ha visto a "un equipo en estado crítico ni deprimido" en sus primeros días al mando, sino "con ilusión por revertir la situación", y se ha mostrado convencido de que en cuanto ganen "dos partidos seguidos" podrán "tirar para arriba" en la Liga Endesa.

"No veo a un equipo en estado crítico ni deprimido, veo a un equipo con ilusión por revertir la situación. Es verdad que cuando vas acumulando derrotas mentalmente pesa. La idea es quitar esa mochila cuanto antes para que los jugadores se expresen de la mejor manera posible sobre la cancha, sin esa tensión de ganar sí o sí porque entonces parece que te vas hundiendo. Nos gustaría ver al equipo más arriba y ahora hay que ir remando poco a poco para lograr ese objetivo", valoró Cuspinera en su presentación.

En este sentido, remarcó que el Estudiantes "no está en una situación no deseable, pero ni mucho menos crítica" y se mostró seguro de que "tirará para arriba en cuanto gana dos partidos seguidos". "Este equipo tiene puntos en las manos, especialmente en la línea exterior. Debemos ser capaces de mantener una línea más continua en defensa y ahí trataremos de incidir porque el equipo tiene capacidad de anotar con jugadores de nivel Euroliga como Gentile o Jackson", analizó.

Respecto a la mala trayectoria que desembocó en la salida de Javier Zamora, Cuspinera recordó que "la inestabilidad global" provocada por la pandemia ha "golpeado duramente al Estudiantes con un parón de 35 días sin jugar ni entrenar en condiciones". "Todo esto afecta. Todos deseamos que el equipo esté más arriba, ahora hay que conseguir esas victorias que den estabilidad cuanto antes", dijo.

"Quiero conocer al equipo internamente. Una cosa es lo que ves desde fuera y otra lo que ves en el vestuario. En principio vamos a tirar con lo que tenemos y si hubiera alguna urgencia lo pondría en conocimiento del club para hacer lo que se requiera dentro de las posibilidades. Somos los que estamos y estamos los que somos", explicó, descartando la llegada de fichajes por el momento.

"TENÍA LA SENSACIÓN DE QUE IBA A VOLVER AL CLUB"

En ese análisis también influye que Edwin Jackson "ya está incorporado a los entrenamientos" tras superar su larga lesión. "Está entrenando y ahora lo que necesita es ritmo para entrenar. Desde que yo me he incorporado está entrenando con normalidad dentro del equipo y ahora tiene que cogerlo después de tanto tiempo parado", destacó sobre el francés.

Respecto a su fichaje por el 'Estu', el vizcaíno reconoció que "fue todo muy rodado". "Me encontré con una gente que tenía muy claras las ideas y eso me llamó mucho la atención. Todo lo que escuché me gustó y fue muy fácil llegar a un acuerdo (...) Cuando salí la última vez tenía la sensación de que iba a volver al club, pero no sabía cuándo. Los primeros 17 años de mi vida deportiva los pasé en Estudiantes y eso es algo que no puedes olvidar", rememoró.

Por último, indicó en que "la cultura estudiantil no se pierde". "He llegado a Magariños y me sigo encontrando con chavales y chavalas que vienen a entrenar con ilusión. Eso lo sigo viviendo. El 80 por ciento del 'staff' que tengo lleva toda la vida en el club y lo llevan en la sangre", concluyó.

GALINDO: "SABÍAMOS QUE TARDE O TEMPRANO IBA A VOLVER"

Por su parte, el presidente del Estudiantes, Fernando Galindo, recordó que Cuspinera es "un hombre de la casa" y añadió que sabían que "tarde o temprano iba a volver". "Estuvo aquí durante 17 años y estamos encantados de que vuelva a su casa. Su trayectoria avala que esté aquí y le deseamos largos años con nosotros. La decisión ha sido ampliamente consensuada. Estamos convencido de que va a ser una etapa de éxito", pronosticó.

Además, el dirigente también alabó a Javier Zamora tras su salida. "No es el culpable, pero de alguna forma es parte de la solución. Los entrenadores son los que pagan las consecuencias de los malos resultados. Ha sido un hombre de la casa al que agradecemos los servicios que ha realizado", despidió al técnico.