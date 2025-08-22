Juancho Hernangómez: "Creo que vamos en una línea ascendente"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
El ala-pívot internacional español Juancho Hernangómez ha opinado que él y sus compañeros de selección nacional van "en una línea ascendente", pese a la reciente derrota por 105-106 frente a Alemania, con prórroga incluida, en el quinto y penúltimo partido de preparación de cara al Eurobasket.
"Con muchas ganas, con ganas de aprender de lo que hicimos mal ayer. Pero bueno, muy contento, creo que vamos en una línea ascendente. Creo que competimos muy bien ante un gran equipo, al final tener un tiro para ganar contra la campeona del mundo la verdad que es una gran noticia", declaró este viernes Hernangómez, desde Colonia (Alemania), a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto (FEB).
"A ver qué tal aquí después de estos piques que hubo ayer en el partido. Y, bueno, sabiendo que también es un amistoso y que empezamos el día 28", aludió a la segunda cita contra los vigentes campeones del mundo, lo que será el sexto y último encuentro de la gira 'Imperium Nostrum'.
Pese a cosechar varias derrotas en dicha gira, Hernangómez mostró cautela. "Yo estoy tranquilo. Los rankings y eso no sé quién los hace realmente, gente que ve los amistosos, gente que sabrá de baloncesto, pero nunca nos ha preocupado. Siempre antes de la preparación nos hemos puesto la pantalla, tanto cuando hemos sido favoritos como cuando no hemos sido. Al final sabemos cómo es un campeonato", dijo al respecto.
"Sabemos cómo hay que hacerlo en los grupos, sabemos que luego las eliminatorias son a un partido y yo creo que a un partido, se ha visto ayer, podemos competir con cualquiera; íbamos 20 arriba contra Francia y ayer tuvimos tiro para ganar contra Alemania, y se supone que somos 10 categorías por debajo suyas", se refirió a las predicción por el podio.
"Así que todo puede pasar en el deporte, luego hay que tener esa pizca de suerte de cualquier campeonato, que también la hemos tenido cuando hemos ganado. Eso es el baloncesto, de eso se trata, por eso es lo bonito de este deporte", agregó el ala-pívot titular de 'La Familia'.
Luego admitió que los errores "sí motivan", pero matizando que tienen "una hoja de ruta y que motiva mejorar, motiva cometer esos errores, motiva que al final siempre competimos sin meter tiros, sin meter tiros libres y haciendo unas pérdidas desastrosas. Hemos competido, así que por nuestra parte ahora queremos saber qué podemos hacer mejor", zanjó.