El Kosner Baskonia se lleva la batalla del Pazo ante el Río Breogán

El Kosner Baskonia de Luwawu-Cabarrot (imagen) se lleva el triunfo ante el Río Breogán en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo - CARLOS CASTRO/ACB PHOTO

El Kosner Baskonia asaltó este domingo el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo tras imponerse por 100-103 al Río Breogán en un duelo directo por el acceso a la Copa del Rey, en un duelo correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Regular de la Liga Endesa.

Los vitorianos sumaron su tercera victoria consecutiva para afianzarse en la octava posición, mientras que el conjunto gallego confirmó su mal momento y se queda, de momento, a dos triunfos del objetivo copero.

Pese al resultado final, el partido fue durante muchos minutos de color local, con un Breogán que mandó en el marcador durante 23 minutos y 40 segundos, y que llegó a alcanzar una renta máxima de nueve puntos y cerró el primer cuarto con ventaja clara (25-18), apoyado en su ritmo ofensivo y en el acierto de Francis Alonso, el más regular de los de Luis Casimiro.

El Baskonia resistió el empuje inicial y cambió el guión a tiempo gracias, sobre todo, a un parcial de 0-13 que volteó el encuentro, en una secuencia clave que permitió a los de Paolo Galbiati marcharse a vestuarios con una mínima ventaja (48-50) tras un segundo cuarto muy productivo en ataque (23-32).

El intercambio de golpes se mantuvo tras el paso por vestuarios, con un tercer cuarto equilibrado (30-27) que dejó todo abierto para el desenlace (78-77 al final del tercer periodo), en un partido de rachas cortas, alternativas constantes y tensión creciente en las gradas del Pazo.

El último cuarto fue un ejercicio de sangre fría del Baskonia, que supo castigar cada error local desde el perímetro y los tiros libres, con un decisivo triple más adicional de Markus Howard y otro triplazo posterior de Timothé Luwawu-Cabarrot, máximo anotador visitante, antes de que Rodions Kurucs sentenciara desde la línea en los segundos finales.

Kurucs, con 25 de valoración, lideró a los vitorianos en un final ajustado, mientras que Francis Alonso firmó una actuación sobresaliente para el Breogán, con 21 puntos y 24 de valoración, insuficientes para evitar una derrota que deja a los gallegos tocados en la pelea por la Copa y confirma el buen momento competitivo de un Baskonia que supo ganar incluso cuando menos tiempo estuvo por delante, con apenas 8 minutos de liderazgo.