Laso: "El balance hasta el 12 de marzo es magnífico"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, lamentó la eliminación de su equipo en la fase final de la Liga Endesa y reconoció que le hubiera gustado ganar el torneo, pero también quiso analizar el resto de la temporada y por eso afirmó que "el balance hasta el 12 de marzo", justo antes de que se decretase el confinamiento, era "magnífico".

"El balance hasta el 12 de marzo, cuando nos fuimos a casa directos desde el Palacio, es magnífico. Habíamos ganado la Supercopa, la Copa del Rey, éramos segundos en Liga y recibíamos al líder. En Euroliga también éramos el segundo equipo con más victorias. El balance era buenísimo, pero es verdad que no hemos estado bien en este campeonato", indicó Laso en declaraciones a Movistar tras la agria victoria de este viernes frente al Casademont Zaragoza (97-88).

El técnico vitoriano desveló que "antes del partido" habló con sus jugadores para felicitarlos por la temporada. "He felicitado a los chicos por sus trabajo durante la temporada, pero es cierto que nos vamos de aquí con un sabor agridulce", añadió Laso.

"Volver es ganar era el eslogan de este torneo y hemos vuelto, pero no hemos ganado. Aún así, me quedo con eso. Volver a jugar después de todo lo que ha pasado. Obviamente no me voy contento con este campeonato y me hubiera gustado ganarlo, pero antes de hacer un análisis más profundo que valorar todo bien", espetó.

"Todos sabíamos que era un formato difícil y especial. Repito, yo valoro al equipo por lo que ha hecho durante toda la temporada", finalizó el técnico del Real Madrid.