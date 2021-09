Laso: "Carroll está en Estados Unidos y a día de hoy no contamos con él"

El técnico inicia su undécima temporada en el banquillo blanco "obsesionado por mejorar"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha explicado que "a día de hoy" no cuentan con Jayce Carroll, aunque no ha cerrado la vuelta a un posible retorno del escolta a lo largo de la temporada, al tiempo que ha celebrado la llegada de "cuatro grandes jugadores" este verano y ha avisado de que el Lenovo Tenerife, su rival este sábado en semifinales de la Supercopa Endesa, "probablemente sea el equipo con más automatismos" del baloncesto español.

"Es una pregunta más para Carroll que para mí (su posible vuelta al club). Tenemos un gran respeto por él, es el jugador americano con más partidos en el Real Madrid y no descubro nada hablando con él. Por su estilo siempre ha generado muchas situaciones de ataque y ahora no está. No sé si tiene que ser Nigel, Rudy, Llull, o el equipo quien debe suplir su falta. A día de hoy Jayce está en Estados Unidos y no contamos con él. Es un jugador que valoramos, queremos, muy madridista, pero a día de hoy solo puedo contestar que la Supercopa no la va a jugar", explicó Laso ante la prensa.

En cuanto a la Supercopa, el técnico dijo que "aún es pronto para todos los equipos". "Nosotros hemos tenido nueve jugadores en competición internacional durante el verano y de los otros, dos lesionados de larga duración y dos que cogieron el Covid. Hemos tenido una pretemporada un poco especial, pero todos los equipos debemos ir acostumbrándonos a esto. Es pronto, pero todos están muy concentrados en empezar bien la temporada e intentar ganar el primer título", indicó.

En el capítulo de novedades, su plantilla cuenta con cuatro caras nuevas a las que "sería absurdo poner en duda". "¿Eso significa que van a jugar bien en el Real Madrid? Ojalá... Nigel (Williams-Goss) viene de demostrar en sus anteriores equipos el nivel al que puede rayar, es un jugador muy sólido que nos puede dar muchas cosas ofensiva y defensivamente. Menos conocido es Guerson (Yabuchele), un jugador muy potente en posiciones de 3 y 4, puede incluso jugar de 5. Y tanto Thomas (Heurtel) como Adam (Hanga) son dos jugadores contrastados que los últimos diez años han jugado siempre a alto nivel, que además conocen el equipo y eso les va a ayudar a acoplarse cuanto antes. No descubro nada si digo que son cuatro grandes jugadores", analizó.

Preguntado específicamente por Heurtel, contestó que su opinión es "muy alta" y recordó que es un jugador al que ha "sufrido casi desde que era un crío en Pau". "Tiene mucho talento para el juego, capaz de anotar, de generar situaciones. Creo que el año pasado vivió una situación extraña, pero terminó jugando a muy buen nivel en Asvel. Puede ser un jugador muy importante para nosotros y me alegro de que sus compañeros vayan entendiéndole. Estoy seguro de que nos va a dar muchas cosas y por eso está aquí", arropó al francés.

"SI NO FUERA LA SUPERCOPA, ALGUNOS NO ESTARÍAN"

A nivel colectivo, el vasco cree que "el equipo llega bien" al primer título del año pese a contar con "tres bajas importantes", las de Alberto Abalde, Trey Thompkins y Anthony Randolph. "El resto están todos bien, dentro de que hay algunos que, si no fuera la Supercopa, no estarían para jugar, pero tengo un grupo muy implicado y todos han hecho un gran esfuerzo para disputar este título", recalcó.

A punto de iniciar su undécima temporada en el banquillo blanco, Laso comentó que sigue "obsesionado por mejorar". "Sigo viviendo el baloncesto como un trabajo que me apasiona y siempre encuentro una motivación extra. Me encantaría tumbarme y ganar todos los días, pero sé que eso no va pasar. Los demás equipos trabajan a mucho nivel y yo soy el primero que debe exigirse", sentenció.

Valorando el panorama actual de la ACB, se resaltó que sigue habiendo "un grupo muy exigente de equipos". "Unicaja, Valencia, Baskonia, Burgos, Andorra, Tenerife, y luego los 'outsiders', siempre aparece uno que juega 'playoff' y se convierte en muy competitivo. Esto es lo que hace muy atractiva la Liga Endesa", reflexionó antes de medirse a uno de esos clubes, el Tenerife, un rival que "merece mucho respeto".

"Lo fácil es decir: 'paramos a Huertas y Shermadini y ya está'. Yo no soy de esa opinión. Por supuesto esos dos jugadores te pueden matar, pero también Salin, Doonerkamp, Fitipaldo, Sulejmanovic, Sergio Rodríguez, Wiltjer, que tiene mucha amenaza... Es un equipo que ha mantenido su estilo en las última temporadas y una idea de lo que quiere. Juega prácticamente de corrido, probablemente sea el equipo con más automatismos", advirtió.