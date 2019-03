Laso: "He visto bien a Llull toda la temporada"

Publicado 13/03/2019 17:08:52 CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, avisó de que les espera "un partido muy peligroso" este jueves ante el Khimki, rival que ofrecerá "una versión totalmente diferente" a la del WiZink Center porque esta vez sí estará Alexei Shved, que vivirá un bonito duelo con un Sergio Llull del que espera que "no tenga ningún problema más y juegue al nivel de los últimos partidos".

"Obviamente cuando jugamos aquí fue una versión totalmente diferente, no jugó Shved y han cambiado de entrenador. Tiene dos registros, cuando juega Shved y cuando no, y en este sentido su lesión les hizo daño en cuanto a regularidad, pero es un partido muy peligroso", apuntó Laso este miércoles ante los medios.

El vitoriano, que cree que "probablemente" el equipo moscovita estaría cerca de los 'playoffs' si no hubiese tenido la baja de Shved, remarcó que este "es un jugador muy determinante". "Sobre lo que crea él crecen jugadores, pero asume y crea tantas cosas como canastas, asistencias, recuperaciones... Es el mejor equipo en recuperaciones de la Euroliga y son bastante agresivos", advirtió.

Para esta visita a Rusia, el exbase confirmó la baja de Anthony Randolph, por un problema en el tobillo, y la vuelta de Trey Thompkins después de varias semanas de baja. "No queríamos forzarle. Nos da mucha lectura de juego, puede jugar en el poste bajo y tiene muy buena mano desde el exterior. Es una rotación interior más que no hemos tenido durante más de un mes, estamos muy contentos con que esté de vuelta", remarcó.

"A Sergi (Llull) le veo bien, pero le he visto bien toda la temporada. Lo que pasa es que se ha frustrado un poco por dos o tres pequeñas cosas que le han parado. Estuvo ocho meses parado con una lesión que cuesta tiempo recuperar, pero en los últimos partidos ha estado a un alto nivel y esperamos que no tenga ningún problema más y juegue al nivel de los últimos partidos", añadió sobre el base menorquín, clave en el gran triunfo de la semana pasada ante el Fenerbahce.

Por otro lado, Laso se refirió al pívot serbio Ognjen Kuzmic, que sigue sin contar con minutos porque el equipo tiene "mucha rotación de pívots". "Tengo a Tavares y Ayón en esa posición e incluso a Reyes en la rotación y nos cuesta meterle, pero en cualquier momento puede tener protagonismo. Al final tienen que jugar doce y no es fácil elegir, es algo que entiende y está haciendo un buen trabajo", subrayó.

"El objetivo es ganar y conseguir el 'factor cancha', no he pensado mucho más hacia delante. Debemos intentar quedar lo más arriba posible y aunque esté difícil porque depende de los resultados de otros podemos subir puestos en la clasificación. No sé si después daré descanso a jugadores porque lo que me preocupa es conseguir esa plaza", detalló de cara a lo que le queda de Liga Regular en la Euroliga.

Finalmente, también tuvo palabras para el regreso de Zinédine Zidane. "Le deseo la mayor de las suertes como entrenador. Entiendo que la gente esté contenta por los éxitos que ha tenido en los últimos años, pero creo que el primero que ha mostrado la preocupación de querer hacerlo bien y de volver a buscar el mejor camino ha sido él, con lo cual me remito mucho a sus palabras", sentenció.