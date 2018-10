Laso: "No me sorprende el inicio de temporada tan bueno que está teniendo el Baskonia"

Publicado 18/10/2018 18:32:52 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha afirmado este jueves que "no" le sorprende "el inicio de temporada tan bueno que está teniendo" el Baskonia, en la víspera de que ambos clubes se enfrenten durante la tercera jornada de la Euroliga (21.00 horas/#Vamos) en el WiZink Center.

"Juegan la 'Final Four' en casa y tienen esa ambición de llegar lejos. No me sorprende el inicio de temporada tan bueno que están teniendo. Sabemos que tenemos que hacer un gran partido si queremos ganarlo", dijo Laso a los medios oficiales del Real Madrid.

"Es un partido siempre de altísimo nivel y atractivo. Jugamos los dos equipos que disputaron la final de la Liga y la Supercopa. Estamos hablando de dos equipos muy potentes. Será difícil y complicado", indicó el técnico de los merengues.

Además, Laso reiteró que el conjunto vitoriano "tiene grandes jugadores en todas las posiciones, muy polivalentes" y que "tienen fuerza interior, con buenos jugadores, tiene 'pick & roll', tiradores... Es un equipo muy completo", añadió al respecto.

Sobre la trayectoria de su inminente rival, señaló que "vienen de perder en Euroliga" pero que "hace cuatro días barrieron al Fuenlabrada" a domicilio. "En un calendario en el que los partidos se suceden con tan poco tiempo, no te puedes quedar solo con lo último que ha pasado", aseguró.

"NO SOY RESULTADISTA"

"Tienes que ver la evolución del equipo y para mí el Baskonia está siendo muy sólido. No me fijo en el último resultado. Hay que estar concentrados e intentar no dejar nada al aire, porque ellos tienen muchas soluciones en ataque y en defensa, y por eso es un equipo tan competitivo", insistió Laso.

"Comenzar de esta forma es bueno, pero no soy resultadista. Lo importante es el crecimiento del equipo, aunque hay que seguir sumando victorias. Vamos tener muchas semanas así y vamos a tener que entenderlo", agregó de manera cautelosa respecto al buen comienzo de su equipo.

"Hay que ser competitivo todos los días y el partido de ayer fue bueno para ello. Ganar fuera de casa siempre es importante. Cada partido es muy difícil. El hecho de empezar con dos victorias nos da moral. Lo importante es tener buenas sensaciones", concluyó en alusión al triunfo en Milán.