Laso: "El Khimki es competitivo y con jugadores determinantes"

Actualizado 14/11/2018 17:26:37 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, recalcó que este jueves se van a encontrar en la Euroliga a un Khimki "competitivo y con jugadores determinantes" pese a su mal momento con sólo una victoria en su haber y que además no podrá contar por enfermedad con su estrella, el base Alexei Shved, "un generador de juego en todos los sentidos".

"Si bajamos sus números ellos pierden muchos puntos, pero es que todo el mundo habla de sus puntos y tienen siete asistencias de media, es un generador de juego en todos los sentidos", advirtió Laso sobre el base ruso antes de conocer su baja.

Además, pese a que no ha empezado bien, el vitoriano recordó que el equipo moscovita firmó el año pasado "una primera vuelta de 'playoff'". "Creo que podía ganar a cualquiera en Euroliga, pero luego sufrió mucho en el tramo final. Y este año le veo en la misma línea porque ha podido ganar todos los partidos y por tanto es competitivo, con jugadores determinantes y si tengo que ponerlo en uno de los tres vagones de la clasificación me cuesta verlo en el tercero", remarcó.

Los de Georgios Bartzokas es un equipo que tira mucho también de tres, pero el preparador madridista no le presta mucha atención a este factor. "No pienso mucho en un duelo de triples. El tiro de tres puntos tiene mucha importancia, pero una jugada no tiene que acabar en triple porque sí y sí acabar en un buen tiro", analizó.

"A veces es un tiro de dos, una penetración o un triple. Si el jueves tiramos 30 triples porque están bien tirados, porque movemos el balón y tenemos esos, como si tiramos 40. Sabemos que el Khimki tira más de tres que de dos y estamos avisados para bajar su porcentaje", añadió al respecto.

Finalmente, en cuanto a su equipo, Laso valoró que "tiene que estar preparado para todo tipo de registros". "Hay partidos que se abren mucho y necesitas tener ese ritmo de anotación que tiene el rival y debemos entenderlo", apuntó.

"Y luego hay otros, como Tel Aviv, donde defensivamente estuvimos increíbles. Esa es la fuerza del equipo, saber que tiene varios registros y que los jugadores se acoplan a cada situación", sentenció el exjugador.