Laso: "Si no ha podido jugar, optimistas no somos con Llull"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, reconoció la importancia del 1-0 este jueves ante el Bitci Baskonia para defender el factor cancha en el inicio de la serie de semifinales de la Liga Endesa, donde pudo complicarse más aún la rotación de la posición de base con un problema físico de Sergio Llull.

"Ha sido un partido muy trabajado. El Baskonia tiene muy buenos jugadores y sabíamos que íbamos a tener que hacer gran esfuerzo de concentración. No estoy muy contento con nuestro ataque, podemos mejorar, pero hay veces que el acierto tapa esas situaciones. El inicio del tercer cuarto ha sido nuestro mejor momento, y hemos conseguido la ventaja que ha sido definitiva", dijo.

El preparador de los blancos explicó que tanto Abalde, quien no jugó, como Llull, tocado en el primer cuarto, serán dudas para el segundo partido del sábado. "Llull no os puedo decir nada, vamos a valorar mañana. En la situación de partidos de 'playoff', optimistas no somos si no ha podido jugar hoy. Juan Núñez ha estado muy bien como siempre ha estado", afirmó.

"Abalde no lo sé, es un tema de día a día, estaba mal desde la semifinal en Belgrado. Ha hecho mucho esfuerzo pero hoy no podía ni apoyar. No tengo duda de su compromiso y si está para ayudar, ojalá podamos contar con él el sábado", apuntó.

"Leía que el Baskonia había ganado los últimos dos meses todos los partidos fuera de casa, es una presión añadida. Empezar la serie ganando y mantener la ventaja de casa es muy importante pero queda mucho. No estoy contento porque no hemos ejecutado bien el plan de partido", añadió.