Laso: "Es una situación complicada para todos, pero 'Show must go on'"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha reconocido que "todas las ligas" de baloncesto están atravesando "una situación complicada" debido a la pandemia, pero ha recordado el dicho de 'Show must go on' ('El espectáculo debe continuar'), al tiempo que ha asegurado que le "preocupa cero ahora mismo" la posible salida de Facundo Campazzo.

"Entiendo perfectamente a Ettore Messina (que pidió suspender la Euroliga), pero los entrenadores estamos obligados a tener capacidad de adaptación a lo que va sucediendo. Eso es lo que respondo como entrenador del Real Madrid. A nivel personal, sé que es una situación complicada para todas las ligas, pero yo espero que digamos 'Show must go on'. En esa situación vivimos ahora", resumió Laso ante la prensa.

El técnico celebró que esta semana han "podido descansar un poco del calendario tan exigentes de las semanas anteriores". "Nos espera una salida siempre muy complicada a Belgrado, aunque este año sin el público que aprieta mucho. Es un equipo muy fuerte y muy agresivo. A pesar de las dos últimas victorias no debemos pensar que estamos bien, debemos pensar que nos espera un partido exigente y diferente a los últimos", avisó.

En este sentido, recordó que el Estrella Roja cuenta con "el máximo anotador de la Euroliga", Jordan Loyd. "Es un jugador que conocemos de su paso por el Valencia el año pasado y tiene mucha capacidad de anotación, de tirar de tres, de penetración, es un seguro al tiro libre y provoca a faltas. Walden está creciendo y está claro que ofensivamente necesitan a estos dos jugadores, pero no podemos olvidarnos de O'Bryant, que es su referente en el juego interior. Es un equipo muy atlético y capaz", zanjó sobre su próximo rival.

En cuanto a su propio equipo, el vitoriano indicó que le "preocupa cero ahora mismo" la posible marcha de Campazzo cuando se abra el mercado de fichajes en la NBA la próxima semana. "Solo sé que juega mañana y no pienso más adelante, más aún con la situación que estamos viviendo este año. El Madrid siempre está mirando el mercado, pero no me gusta cambiar jugadores por cambiar, siempre creo que debemos confiar en los jugadores que tenemos. Puede ir mejor o peor, pero la idea de equipo no debe cambiar", reflexionó.

"SINCERAMENTE CREO QUE LLULL JUGÓ BASTANTE BIEN CONTRA EL FUENLABRADA"

En el capítulo de bajas, Laso confirmó que no viajarán a Belgrado Jeffery Taylor, por un pequeño problema muscular en el sóleo, ni Fabien Causeur, que sigue sin reaparecer pese a que ya ha superado el coronavirus.

"Lo de Fabien es una tema complicado. No en cuanto a la enfermedad, que ya ha desaparecido hace días, sino porque las pruebas nos remiten a que debemos tener mucho cuidado con su vuelta. Pero somos bastante optimistas. Todavía no se entrena con el equipo, pero mojándome un poco espero que la próxima semana esté ya con el equipo. Ojalá", confió.

Por otra parte, defendió a Sergio Llull después de su mala actuación frente al Urbas Fuenlabrada, la peor de su carrera en la ACB. "No he hablado con él porque sinceramente creo que jugó bastante bien. Para mí la valoración no es decisiva para que un jugador juegue bien o mal. Por ejemplo, si un jugador hace 25 de valoración y el jugador al que defiende hace 35, entonces no habrá jugado bien. Me imagino que él estará cabreado y jodido por hacer -12, pero yo me fijo en eso. Tampoco soy gilipollas, sé que su -12 suena muy mal, pero mi sensación es que hizo muchas cosas bien, más allá de que obviamente no tuvo acierto", le arropó.

El técnico blanco también tuvo palabras de aliento para el joven Usman Garuba, un jugador que "va saltándose pasos de manera especial". "Fue un jugador muy dominante en categorías inferiores y teníamos mucha confianza en él sabiendo lo difícil que es asentarse en el Real Madrid porque la competencia es brutal. Yo no miro el DNI, valoro lo que los jugadores pueden aportar en el campo", argumentó.