Laso: "Thompkins no está en su mejor momento de forma y queremos evitar cualquier riesgo"

Publicado 02/10/2019 14:01:53 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha reconocido que el Fenerbahce será "una gran primera piedra de toque" para el debut de este jueves en la Euroliga, partidos que se perderá el lesionado Jayce Carroll y también Trey Thompkins, en su caso porque "no está en su mejor momento de forma" desde que volvió de las vacaciones y aún deberá seguir esperando para debutar esta temporada.

"Es un partido muy exigente contra uno de los equipos habituales de la 'Final Four' los últimos años. Respetamos mucho al Fenerbahce, creo que se ha reforzado muy bien, y será un partido muy complicado. Es una gran primera piedra de toque en la primera jornada. Sabemos de la importancia que tiene el partido y esperamos poder estar al mejor nivel porque es lo que nos va a exigir el Fenerbahce", valoró Laso ante la prensa.

El técnico resaltó que este año "la Euroliga es muy abierta y es muy difícil dar pronóstico de inicio", aunque concedió que "todo el mundo tiene sus quinielas y probablemente haya cinco o seis equipos que todos valoran por su trayectoria y plantilla".

"Pero luego es muy difícil acertar porque siempre se cuelan equipos que hacen una gran temporada, como el Zalgiris hace dos años o el Efes el pasado. CSKA, Fenerbahce, Barcelona por supuesto, Zalgiris, Baskonia, Maccabi, Milan... Es que no se cuál no decir... La gran riqueza de la competición es su gran igualdad", reflexionó.

Sobre la ampliación a 18 equipos, recordó que "es el primer año con cuatro jornadas más y obviamente es una competición de mucho desgaste". "Sabes que puedes tener un mes malo y luego enganchar cinco victorias y parece que todo está bien. Es muy importante encararla bien desde el inicio, sabiendo que no hay partido fácil. No sé si va a ser la más difícil, pero sí muy igualada", subrayó.

"NO LE REGALO NI UN MINUTO A GARUBA, SE LOS GANA ÉL"

En cuanto a Thompkins, que aún no ha debutado esta temporada, el vitoriano reconoció que "se hablado mucho" de que no le hayan dado de alta en la Euroliga, pero recordó que tienen la opción de hacerlo en cualquier momento.

"Pensamos que no está en su mejor momento de forma y queremos evitar cualquier riesgo. Si yo entrenara con el equipo me lesionaría porque físicamente no estoy preparado. Son situaciones bastante normales de entender y que valoramos de cara a una temporada tan larga. Preferiría que no se hablara tanto de Trey, preferiría que se hablara del partido de mañana", pidió.

Laso también repasó el estado físico del resto de su plantilla. "Felipe (Reyes) no ha entrenado por un problema de espalda, pero los médicos me dicen que no es nada grave. En principio mañana podrá estar. A Jayce (Carroll) todavía le duele la cabeza y le ha salido un dolor en el hombro, así que es baja segura mañana igual que Trey. Mañana espero contar con 13 jugadores", resumió.

Por último, Laso se refirió al joven de 17 años Usman Garuba, que en el último partido acaparó los focos con una gran actuación ante el UCAM Murcia (13 puntos, 10 rebotes y 24 de valoración), y apuntó que entiende que "se hable mucho" del canterano.

"A mí no me sorprende porque le veo entrenar todos los días. Yo no le regalo ni un minuto a Usman, él se los gana. Estamos muy contentos de que vaya saliendo gente de la cantera. Esto habla muy bien de los entrenadores, de cómo trabajan para que estos jugadores lleguen preparados al Real Madrid. Si Usman si conformara con el partido que hizo el otro día sería bastante tonto por su parte. Todavía tiene muchísimo que mejorar y crecer, pero ya puede darnos muchas cosas", concluyó.