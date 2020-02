Laso: "El trabajo defensivo de mi equipo ha sido magnífico"

Publicado 15/02/2020 21:14:00 CET

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "muy contento" con la victoria de su equipo ante el Valencia Basket (91-68) y destacó la "magnífica defensa" para "entender muy bien el partido" y poder centrarse en la final de la Copa del Rey que se está disputando en Martín Carpena de Málaga.

"Quiero felicitar a mi equipo por la victoria. Han sido capaces de entender el partido muy bien. El trabajo defensivo ha sido magnífico. Los dejamos en 20 puntos en 20 minutos. Estoy muy contento por el trabajo de los chicos, porque todos han sido capaces de aportar cosas y eso habla muy bien de todos. Esto ha terminado y hay que ponerse a pensar rápidamente en el domingo", resumió el vitoriano.

"En el primer tiempo defensivamente hemos estado muy bien y en el segundo ellos han mejorado en el tiro, han sido dos partes diferentes, pero estoy muy contento. Cada partido es diferente. Nosotros tenemos nuestro plan de partido. A veces estás obligado a hacer las cosas antes", añadió Laso en rueda de prensa.

Preguntado por las malas rachas anotadoras durante los partidos, el técnico merengue dijo que "los puntos que no entran no le preocupan, si los chicos siguen defendiendo". "No me preocupaba en exceso esos minutos sin anotar porque el equipo seguía concentrado", añadió Laso, muy contento con la actuación de Gabriel Deck.

"Los jugadores que llegan nuevos al Real Madrid les cuesta adaptarse, pero el crecimiento de Gaby está siendo espectacular. Campazzo le ayuda, pero Gaby hoy ha hecho un partidazo. Valoro a todos siempre mucho. No tengo preferencias. Lo que quiero es que mi equipo esté bien", sentenció.

Por último, preguntado por la final de Minicopa que también disputará el Real Madrid, Laso afirmó que estará pendiente. "No suelo ver la final de la Minicopa, aunque estoy seguro que mañana estaré un poquito más pendiente que otros años. Aunque siempre estoy contento de que el Madrid llegue a esta final porque demuestra que el trabajo del club es muy bueno", finalizó.