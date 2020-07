LeBron James no lucirá ningún mensaje social en su camiseta en el reinicio de la NBA

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alero de Los Angeles Lakers LeBron James ha confirmado que no lucirá ningún mensaje social en la parte posterior de su camiseta, como ha permitido la NBA, en el reinicio de la liga norteamericana en el Walt Disney World Resort de Orlando.

"Continuaré haciendo mi trabajo en la pista; cuando hablo con vosotros, todo lo que hago tiene un propósito, un significado. No necesito tener algo en la parte de atrás de mi camiseta para que la gente entienda mi misión o sepa para qué estoy aquí. Pero felicito y respeto a todos los que decidieron poner algo en la parte posterior de su camiseta. Creo que es genial y también respeto a cualquiera que no lo haga", señaló en una videoconferencia con periodistas.

Además, considera que lucir un mensaje no es parte de su "misión". "Me hubiera encantado decir lo que habría puesto en la parte posterior de mi camiseta. Tenía un par de cosas en mente", manifestó, coincidiendo con algunos jugadores de los Lakers, como Kyle Kuzma, en que los mensajes aprobados por la NBA son "tibios" y que deseaban algo "más personal".

"Continuaremos haciendo saber a la gente que también somos humanos. No importa el color de nuestra piel. No queremos ser utilizados solo por nuestras habilidades dadas por Dios en cuanto a nuestro talento en la pista, en la industria de la música, en la moda o cosas de esa naturaleza. También queremos ser reconocidos por nuestro cerebro, porque somos igual que todos los demás. Y debemos ser tratados de esa manera", continuó.

A principios de julio, la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) acordaron que los jugadores pudieran portar mensajes reivindicativos en lugar de sus nombres en la parte posterior de sus camisetas durante los primeros cuatro días del reinicio de la liga norteamericana en el Walt Disney World Resort de Orlando.

Entre los mensajes aprobados, según confirma Los Angeles Times, se encuentran frases como 'Black Lives Matter' -Las vidas negras importan-, 'I Can't Breathe' -No puedo respirar-, 'Vote' -Vota-, 'Justice' -Justicia-, 'Stand Up' -Levántate-, 'Listen' -Escucha-, 'Listen to Us' -Escúchanos-, 'Say Their Names' -Di sus nombres-, 'Peace' -Paz-, 'How Many More' -Cuántos más'-, 'Education Reform' -Reforma educativa-, 'Liberation' -Liberación-, 'Equality' -Igualdad-, 'Freedom' -Libertad- o 'Enough' -Suficiente-.

También se podrá leer en las camisetas, en castellano, 'Sí Se Puede', así como 'Say Her Name' -Di su nombre-, 'Mentor', 'I Am A Man' -Soy un hombre-, 'Speak Up' -Habla más alto-, 'Ally', 'Anti-Racist' -Antirracista-, 'Justice Now' -Justicia ahora-, 'Power to the People' -Poder para la gente-, 'See Us' -Míranos-, 'Hear Us' -Escúchanos-, 'Respect Us' -Respétanos-, 'Love Us' -Ámanos- y 'Group Economics' -Economía grupal-. Después de los primeros cuatro días, los jugadores podrán mantener los mensajes en sus camisetas con sus nombres debajo de su número, o renunciar por completo a los mensajes.

Algunos jugadores de los Lakers han decidido usar los lemas aprobados previamente, como el pívot JaVale McGee, que planea poner 'Respect Us' -'Respétanos'-. "El respeto es un factor clave en las injusticias sociales", dijo McGee. "Necesitamos lograr la igualdad, tener el mismo respeto que todos los demás. Es una bendición tener esta plataforma y que la NBA haga todo lo que está haciendo para ayudar", señaló.