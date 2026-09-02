La Liga Endesa se verá también en abierto en TVG, Aragón TV y EITB hasta 2028. - ACB

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La acb ha llegado a un acuerdo con la TVG, Aragón TV y EITB para unirse a las retransmisiones de la Liga Endesa en las temporadas 2026-27 y 2027-28, informa la patronal de clubes en un comunicado.

Las televisiones autonómicas de Galicia, Aragón y País Vasco volverán a retransmitir acb once años después y se unen a TV3/3Cat en Cataluña para configurar una cita habitual en abierto los domingos por la mañana.

La Liga Endesa se verá todas las jornadas en abierto en TVG y AGalega, en una campaña que se presenta histórica para el baloncesto gallego con la participación de Leyma Coruña, Monbus Obradoiro y Río Breogán en la Liga Endesa.

TVG debutará en la primera jornada el domingo 27 de septiembre a las 12:00h con el Río Breogán - Asisa Joventut, y en las tres primeras semanas visitará ya a los tres conjuntos gallegos. En la sexta jornada, el 1 de noviembre, se vivirá el primer derbi, Monbus Obradoiro - Río Breogán.

Aragón TV y EITB tendrán citas habituales con la Liga Endesa las dos próximas temporadas, con 10 partidos cada una por campaña. Las retransmisiones en Aragón TV y Aragón Play comenzarán en la primera jornada con La Laguna Tenerife - Casademont Zaragoza (27 de septiembre, 13:00h) y tendrán como protagonista al equipo maño, representante de la comunidad en la acb.

EITB llevará el mejor baloncesto a su universo Kirolak. En su caso, Kosner Baskonia y Surne Bilbao se repartirán el protagonismo de los 10 encuentros, con el Leyma Coruña - Surne Bilbao de la segunda jornada (domingo 4 de octubre, 12:00h) como primera cita en ETB1 y kirolakeitb.eus.

El primer derbi llegará el 22 de noviembre a las 12:00h con un Surne Bilbao - Kosner Baskonia. La visibilidad de las competiciones acb continúa creciendo Con estos nuevos acuerdos, el alcance audiovisual de las competiciones acb sigue creciendo en esta temporada 2026-27.

Actualmente, las competiciones acb se pueden ver al completo en DAZN, con todos los partidos en directo y a la carta desde cualquier dispositivo por solo 5,99 euros al mes con el Plan Baloncesto.

Además, también están disponibles a través de DAZN en Movistar Plus+, con dos partidos en la oferta para todos sus clientes y el resto para el paquete deportes o baloncesto, así como en Orange TV y Vodafone TV. Las retransmisiones también son accesibles mediante contratación en otros operadores OTT y de telefonía.

Esta difusión se complementa con las retransmisiones en abierto de un partido por jornada en TV3/3Cat y TVG, y de 10 partidos por temporada en Aragón TV y EITB.