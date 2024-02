Málaga 2024 será una Copa del Rey 'non stop'

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey de Málaga 2024 será un torneo 'non stop' de actividades y entretenimientos para acompañar al mejor baloncesto nacional, con música, shows y espacios para el disfrute del aficionado en el centro de Málaga y en el Martín Carpena.

La ACB tiene preparados ocho días de actividades en toda la ciudad, que arrancarán el domingo 11 con el nuevo concepto de entretenimiento ACB BEATS, impulsado por la ACB y Never Say Never (NSN), que traerá un show completo de Lola Índigo (19:30h).

La artista andaluza actuará en el Martín Carpena y dará inicio a una Copa del Rey que ya no se detendrá. Una exposición fotográfica con lo mejor de los 40 años de Copa del Rey y 20 de Minicopa Endesa tematizará desde el lunes 12 la céntrica calle Larios.

Entre tanto, ACB BEATS seguirá sonando el martes y el miércoles con conciertos de iPop (martes 23h) y JavyPablo (miércoles 19h) en la sala Antojo en el Soho malagueño.

Mientras, de jueves a domingo, la Fan Zone Movistar inundará de actividades el centro de Málaga. La Plaza de la Marina acogerá La Jaula Movistar con la Copa 3x3 con la liga Indoor y más shows, y espacios de Lotus, Amayu y del Unicaja Baloncesto.

Además, la Plaza de la Constitución tendrá conciertos diarios de Endesa Music Lover, con fiesta grande el domingo con DJNano (16:15h), y más actividades de baloncesto de Endesa, así como una zona de juegos digitales (Pick&Win) y videomatón 360º de Unicaja Banco, tienda oficial de Spalding y espacio de Valencia Basket.

En el Muelle Uno estarán Toyota, con una actividad de Special Olympics el jueves a las 11 y una zona de conducción en realidad virtual, y Samsung, que traerá dinámicas con influencers. Además, tras las semifinales del sábado, se vivirá un show nocturno de drones de Movistar completando una amplia oferta de ocio en todo el centro, pensada para malagueños y visitantes.

La fiesta de las aficiones se celebrará el sábado 17 a partir de las 12.00 en la Plaza de la Marina con el encuentro de las aficiones, ese momento en el que seguidores de todos los equipos se juntan para disfrutar con deportividad de la Copa del Rey.

El balón y la competición entrarán en juego desde el miércoles 14 en el Pabellón Pérez Canca, en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda, con una MiniCopa Endesa que cumple 20 años. Desde el jueves 15, el espectáculo de la Copa del Rey empezará en el Carpena con los cruces de cuartos de final, camino a la lucha por el título.

El Martín Carpena se vestirá de gala, recibiendo a los aficionados con un DJ y activaciones frente al pabellón, y con un gran show inaugural previsto al descanso del primer partido. La Copa acabará también con música en directo: Movistar y Endesa traerán el sábado una actuación de La La Love You y el domingo, en la gran final, un show de DJ Nano y Pablo Méndez.