Mariona Ortiz: "Siempre hay margen de mejora, este equipo tiene que crecer y seguir trabajando"

La base española Mariona Ortiz antendiendo a los medios después del entrenamiento en el Centro Deportivo Municipal Triangulo de Oro de Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La base de la selección española de baloncesto Mariona Ortiz aseguró que el equipo "siempre tiene margen de mejora" y que tiene que "crecer y seguir trabajando", y además afirmó que el baloncesto será "lo más importante" este fin de semana en Zaragoza, cuando sigan su prepración para el inminente Mundial.

"Siempre hay margen de mejora, este equipo tiene que crecer, seguir trabajando y afianzando sus puntos fuertes, y ser consciente de que siempre hay que trabajar e intentar de hacerlo mejor", expresó este martes Ortiz en la atención de medios que facilitó la Federación Española en el entrenamiento en Zaragoza.

Y es que la base sabe que para seguir mejorando, los partidos contra Mali y China de esta semana serán "buenas pruebas" antes de poner rumbo al Mundial de Berlín, que se disputará del 4 al 13 de septiembre. "Mali es un rival que nos encontraremos y China una selección mundial muy potente que ya hemos visto la talla de sus jugadoras", valoró.

Dos encuentros amistosos que jugarán el 29 de agosto contra el combinado africano y el 30 de agosto ante el equipo asiático, coincidiendo también con la concentración de la selección absoluta masculina en la capital aragonesa. "Muy contentas de estar esta semana aquí, que lo hagamos las dos selecciones juntas y que Zaragoza pueda disfrutar del baloncesto de esta manera. Sé que la afición va a responder y que va a ser una semana y fin de semana en el que el baloncesto será lo más importante", aseguró la catalana.

Por su parte, la base Iyana Martín también valoró positivamente a Zaragoza porque es una ciudad que apoya al baloncesto, "sobre todo el femenino". "Creemos que es una semana muy importante, y ahora nos lo decía Miguel Méndez, para ultimar los detalles de cara al Mundial", añadió Martín.

Además, la base opinó sobre el ambiente y el equipo que tiene la selección absoluta. "Estoy muy contenta de estar aquí, del equipo que tenemos y de cómo estamos haciendo las cosas con mis compañeras y 'sttaf', que hacen las cosas muy fáciles, y hay un ambiente muy chulo de trabajo, así que en general estamos muy contentas", concluyó.