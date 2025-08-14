Mark Hughes ficha por el Bàsquet Girona

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Bàsquet Girona anunció este jueves la contratación del escolta estadounidense Mark Hughes para la próxima temporada en la Liga Endesa, un jugador procedente del Real Betis Baloncesto que esperan aporte "eficiencia y versatilidad".

"Mark Anthony Hughes (Youngstown, Ohio; 15/02/1997) es nuevo jugador del Bàsquet Girona para la próxima temporada. El escolta, de 1,99 metros de altura, llega procedente del Real Betis Baloncesto, donde ha disputado la Liga Primera FEB", comunicó el equipo catalán.

Hughes jugó en la universidad de Wright State Raiders entre 2015 y 2019, y en su última temporada universitaria promedió 9,2 puntos, 4,2 rebotes y 2,9 asistencias por partido. Tras su etapa universitaria, inició su carrera profesional en Europa con los Worcester Wolves de la liga inglesa.

Posteriormente, fichó por el Club Deportivo La Roda, de la LEB Plata. La temporada 2021/22 jugó en la LEB Oro con el ICG Força Lleida y, posteriormente, disputó una temporada con el Estudiantes. La temporada 2023/24 jugó con los Hamburg Towers de la liga alemana, donde también disputó el EuroCup.

La pasada campaña, Hughes estuvo en el Betis y promedió 16,3 puntos, 4 rebotes y 1,6 asistencias por partido, con un 78,5% en tiros libres y un 50% en triples. "Estamos muy contentos con la incorporación de Mark. Es un jugador que se ha ido trabajando poco a poco y que tiene una trayectoria similar a la del Bàsquet Girona: creciendo progresivamente, paso a paso", apuntó Fernando San Emeterio, director deportivo del Girona.

"Es un jugador que pasó por La Roda en LEB Plata, después fue a Lleida a LEB Oro, y más tarde se marchó a Alemania. La pasada temporada mostró realmente una dimensión que le permite dar este paso adelante, que además era un objetivo que él mismo se marcaba. Ha mejorado mucho en la generación de juego desde el pick&roll, lo que le convierte en un jugador mucho más versátil", añadió.

"Destacaría su eficiencia: no necesita consumir muchas posesiones para generar puntos o asistir a sus compañeros. Esa eficiencia y versatilidad son, precisamente, los aspectos que más nos va a aportar", terminó.