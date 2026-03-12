Archivo - Mamadi Diakite durante un partido del Kosner Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Un mermado Baskonia sigue de capa caída ante el Dubai BC

Sexta derrota consecutiva del campeón de la Copa del Rey al caer por 100-94 en el exilio dubaití de Sarajevo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia no pudo frenar su mala dinámica en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 y encajó este jueves su sexta derrota consecutiva al perder por 100-94 ante el Dubai BC, que no acusó el hecho de tener que jugar lejos de casa, en Sarajevo, y que fue superior desde ya muy pronto ante un rival mermado en su rotación.

El equipo de Paolo Galbiati no logró un respiro en la máxima competición continental y encajó otro nuevo revés, el decimoquinto de 16 posibles, fuera del Fernando Buesa Arena, en un partido donde a las bajas conocidas de Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop y Rodion Kurucs, se unió la de última hora de su referente ofensivo, Timothé Luwawu-Cabarrot.

A eso se unió un flojo partido en ataque, con un discreto 7/30 en el lanzamiento triple, con especial mención para Markus Howard (1/9), y 13 pérdidas. Solo Mamadi Diakite y Eugene Omoruyi tuvieron algo de acierto con 27 puntos y 12 rebotes, y 18 puntos, respectivamente, insuficientes ante un Dubai BC liderado por Dwyane Bacon (23) y Dzanan Musa (19) para sumar su quinto triunfo seguido y afianzar sus opciones de 'Top 10'.

El Baskonia continúa sin encontrar las sensaciones ni en la Euroliga ni a domicilio. El equipo vitoriano aguantó únicamente el inicio (6-4), pero la primera brecha que hizo el conjunto dubaití con un parcial de 9-0 (15-4) ya le hizo ir a remolque durante el resto del encuentro en Sarajevo.

Kabengele (10 puntos) y Musa (7) lideraban el acierto en ataque de los locales ante un rival negado desde el triple y enredado en pérdidas de más. El campeón de la Copa del Rey, con Omoruyi como el más inspirado, trataba de no desengancharse del choque apoyado en el rebote ofensivo, pero su rival parecía tener más recursos en ataque y los encontró en su segunda unidad para amagar con romper el partido. Bacon demostró su calidad y firmó 12 puntos en el segundo cuarto para mantener al Dubai BC con una buena renta.

Además, el equipo de Jurica Golemac sacaba provecho a sus numerosas visitas a la línea de tiros libres y estiraba por primera vez peligrosamente la distancia en el electrónico del Zetra Arena a falta de menos de dos minutos (53-37). Con los de Galbiati algo atascados, un pequeño parcial de 0-5 les mantuvo aún con vida para el segundo acto (59-45).

Tras el paso por los vestuarios, el Baskonia salió algo más firme en defensa y con esa mejora pudo sujetar algo el ataque del Dubai BC, aunque le faltó de nuevo continuidad en ataque para haberse metido de manera definitiva en el encuentro y todo acabó siendo un espejismo en cuanto los locales salieron de su letargo.

Aún así, un bonito '2+1' de Nowell le colocó después de mucho tiempo por debajo de la decena de puntos (70-61), su último arreón en Sarajevo porque los locales, otra vez con Bacon haciendo daño, fueron más sólidos en los minutos finales y entraron en los diez minutos finales con el triunfo bastante encarrilado (83-67).

Baskonia, que había perdido para colmo de males en el tercer cuarto por faltas a Forrest, lejos de su versión 'MVP' del Roig Arena, continuó tirando de corazón, lo que le bastó para al menos para maquillar una nueva derrota en la máxima competición continental y meter algo de incertidumbre en su rival con un parcial de 7-21.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DUBAI BC, 100 - KOSNER BASKONIA, 94 (59-45, al descanso).

--EQUIPOS.

DUBAI BC: Wright (11), Musa (19), Anderson (2), Petrusev (11) y Kabengele (17) --quinteto inicial-- Avramovic (7), Bacon (23), Caboclo (4), Kamenjas (-), Prepelic (6), Abass (-) y Kondic (-).

KOSNER BASKONIA: Howard (9), Forrest (5), Radzevicius (4), Omoruyi (18) y Diakité (27) --quinteto inicial--; Simmons (14), Nowell (9), Villar (-), Spagnolo (4), Frisch (2) y Hravar (2).

--PARCIALES: 29-21, 30-24, 24-22 y 17-27.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Nedovic y Bissang. Eliminaron por faltas a Kabengele y Forrest.

--PABELLÓN: Zetra Arena.